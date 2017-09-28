Найдены следы первой жизни на Земле

Ученые обнаружили новые свидетельства первой жизни на планете, их возраст – 3,95 миллиарда лет. Эти результаты вынуждают пересмотреть старую версию зарождения жизни на Земле.

Получить новые данные японским ученым удалось с помощью анализа состава углерода в графитовых и карбонатных минералах эоархея с полуострова Лабрадор. Это открытие опровергает мнение, что самые старые следы живых организмов появились 3,75 миллиарда лет назад. Исследование опубликовано в Nature.

Исследователям пришлось проанализировать несколько образцов древних пород. В них обнаружили графитные зерна продолговатой формы. В них содержится очень малое количество углерода – от 0,02 до 0,62 %. Такой уровень этого элемента обычно содержится в более молодых слоях. После серии дополнительных тестов ученым удалось исключить вариант "загрязнения" образцов породами меньшего возраста.

Несмотря на всю значимость результатов анализа, низкое количество углерода является всего лишь косвенным доказательством существования жизни. Чтобы подтвердить свою теорию, исследователи провели целую серию тестов, изучив изотопный состав графитных зерен и сравнив его с данными остального слоя. Зерна отличались от окружающей среды на 25 промилле.

Авторы исследования утверждают, что это больше, чем в осадочных породах, найденных в намного более молодой формации Исуа. Ученые уверены в биогенном происхождении органической фазы углерода. Они считают, что эти данные помогут лучше понять причины возникновения жизни на Земле.

Отметим, что точное время происхождения жизни на планете остается неизвестным. Мы не можем определить даже примерные порядки с точностью до сотен миллионов лет. Поиски первой жизни сильно осложняются тем, что пород старше 3,5 миллиарда лет остается все меньше, передает "360".

Из-за недостатка материала для исследований разброс цифр получается огромным: до последнего открытия одни специалисты считали самыми старыми свидетельствами жизни находки возрастом 3,7 миллиарда лет. Некоторые ученые вообще брали за отправную точку 4,1 миллиарда лет.