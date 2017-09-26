На Луне и Марсе обнаружены места для жизни людей

Ученые вычислили на Марсе и Луне наилучшие места для будущих переселенцев с Земли. Лучше всего для поселений подходят пещеры, а также "лавовые трубки", пронизывающие верхние слои поверхности и Луны, и Марса.

"Лавовые трубки" представляют собой каналы, которые получаются при неравномерном остывании лавы. Поверхностные слои остывают быстрее и образуют твердую корку. Внутри нее жидкая лава постепенно уходит и образует туннель, говорится в опубликованном на сайте объединения европейских астрофизиков Eroplanet отчете группы ученых из Университета Падуи и Университета Болоньи.

Длина таких ходов может достигать десятков километров. Пещеры и такие "лавовые трубки", пронизывающие верхние слои поверхности Луны и Марса, лучше всего подходят для переселенцев с Земли. Здесь, под поверхностью, люди будут лучше защищены от космического излучения и потоков микрометеоритов.

"Сравнение наземных, лунных и марсианских геологических образований показывает, что, как и следовало ожидать, гравитация оказывает большое влияние на размер лавовых труб. На Земле они могут быть до тридцати метров в поперечнике. В нижней гравитационной среде Марса мы видим следы присутствия лавовых трубок шириной 250 метров. На Луне эти туннели могут составлять километр или более в поперечнике сотни километров в длину", – говорит доктор Рикардо Поцзобон из университета Падуи.

По его словам, полученные результаты имеют важные последствия для исследования Луны и последующего возможного переселения на спутник, а также для поисков внеземной жизни на Марсе. Эти геологические образования потенциально обеспечивают безопасные зоны для существования будущих внеземных миссий человечества.

