Россияне заподозрили военных в создании НЛО

Жители нескольких российских городов заявили, что видели НЛО. Странный светящийся объект несколько секунд вращался, а затем исчез.

Пользователи Сети даже успели сфотографировать и выложить снимки загадочной спирали. "Только что с Мадояна в сторону Центра в небе наблюдали НЛО. Явно не самолет, т.к. огни не мелькали, а позже объект начал вращаться по спирали и исчез через пару секунд", – рассказал один из очевидцев (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.).

Больше всего НЛО озадачило жителей Ростовской области. "Сначала подумал вертолет с включенным прожектором и со шлейфом. Потом свет исчез и осталось синее облако. Потом свет возник чуть дальше, затем шлейф за этим светом превратился в спираль и перед тем как исчезнуть в круг. А синее облако еще несколько минут не исчезало, двигаясь на юг. Что это было?" – написали в группе в Facebook "Ростов позитивный".

И лишь единицы заподозрили в создании НЛО военных. "Сначала был объект, визуально летевший вверх. Не успели заснять. Следом такое. Оно начало закручиваться по спирали и исчезло. Жутковато... ракеты", – предположил пользователь.

Скептики тут же осмеяли впечатлительных россиян и заявили, что нужно меньше пить. "Наблюдал не я один, со мной было четверо взрослых и двое детей, все трезвые и вменяемые", – поспешил оправдаться один из пользователей.

Однако россиян ждало разочарование. НЛО оказалось баллистической ракетой "Тополь", которая была запущена 26 сентября с полигона Капустин Яр в Астраханской области, пишет газета "Известия". О ее успешных испытаниях уже объявило Минобороны.