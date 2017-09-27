Россияне заподозрили военных в создании НЛО

Онкология Задорнова Дело краснодарских людоедов Главные события Москвы Эксклюзивы Dni.Ru "Дом-2"

Самое читаемое

Бузова довела до тошноты своей выходкой на "Доме-2"
68-летняя Пугачева оделась как девочка-кокетка
Кабаева на юбилее Кобзона вела себя по-королевски
Шубская веселится на свадьбе после смерти Глаголевой
Бузова в бесстыжем наряде возмутила голой грудью
партнеры
Среда 27 сентября
Лента новостей
13:07
Назначения губернаторов-"близнецов" удивили россиян
13:00
Звезда "Дома-2" убила любовника грудью восьмого размера
12:33
Рейсы "ВИМ-Авиа" вернутся в график за неделю
12:32
Знаменитый советский артист скончался в день своего юбилея
12:31
Беременная певица Рита Дакота попала в аварию
12:15
В Домодедово умер иностранец
12:12
Госдума осудила языковой беспредел на Украине
12:02
Наезд иномарки на женщин с младенцами сняли на видео
11:36
Женщина сделала барбекю из двухлетней дочери
11:32
В центре Москвы пассажиры отобрали машину у таксиста
11:22
Госдума вступилась за свободу Кубы
11:20
В Москве пройдет Неделя экологической моды
11:18
Романец и Гусев из "Дома-2" не могут иметь детей
11:18
В Москве открылось городское кафе с огромными порциями
11:05
В Москве педофил 7 лет терроризировал крестную дочь
10:58
Волочкова в шоке от наглости прислуги
10:55
Путин поставил Вашингтону "сирийский мат"
10:48
Ученые вычислили самое простое универсальное лекарство
10:33
Преобразившаяся Ирина Розанова вышла в свет
10:20
Тролли распространяют новый "вирус"
10:19
В Сургуте трехлетнюю девочку раздавило телевизором
10:12
Что женщин привлекает в порно
10:06
Бывшая жена Джигарханяна: В душе все сжимается от ревности
09:59
Москвичам покажут северное сияние
09:45
Почему Диме и Наташе 18 лет позволяли есть людей
09:30
Под Москвой из-за места в маршрутке пассажиры избили ребенка
09:15
Племянница Яковлева набросилась на его вдову из-за наследства
08:51
Новый позор Киева: Украина спалила главный склад оружия
08:27
Больной раком Задорнов кричал от боли после операции
08:26
На МКАД произошла смертельная авария с семью автомобилями
08:08
В центре Москвы сгорел ресторан
21:59
Украина сломала карьеру крымской спортсменке
21:51
Проклова назвала причину смерти своих детей
21:38
Литве привиделось нападение России
21:33
Брак Михалковой обречен
21:21
Краснодарские каннибалы оказались зайкой и котенком
20:50
В Москве эвакуировали аквапарк "Мореон"
20:40
Мать облила дочь кипятком и "залечила" ее до смерти
20:12
Жительница Архангельска затушила окурок в пакете с порохом
20:08
Грудное вскармливание делает детей садистами
20:07
Панин запустил батоном в голодную дочь
19:44
Диму-людоеда погубила новая жена
19:29
В Москве объявлен желтый уровень опасности
19:00
Украинскую модель убили и скальпировали по сюжету комикса
18:59
Как жизнь помотала Наталью Юнникову
18:52
Саакашвили получит нож в спину от союзников
18:41
Избран президент РАН
18:17
Маликов подрабатывает аниматором
18:16
Савченко получила серьезные травмы в ДТП
17:54
Подробности жестокого избиения россиян в турецком отеле
17:53
Путин отправил в отставку главнокомандующего ВКС России
17:47
"Колхозница на "Поле чудес": соцсети о видео Марины Порошенко
17:45
Госдума защитит Байкал
17:44
На Урале девочка умерла во время урока
17:38
Верховные суды России и Китая укрепили дружбу
17:15
Для стартовых домов по программе реновации подобрано 210 площадок
17:06
Собянин взялся за индексацию льгот для пенсионеров
16:59
Natura Siberica выпустила коллекцию селективных ароматов
16:56
В Великобритании умерла известная актриса
16:56
Оставшаяся без ролей Юнникова работала продавцом
16:50
Невеста Тимати выставила округлившийся живот
16:48
Краснодарские людоеды могли поставлять мясо в рестораны
16:44
В Госдуме обсудили социальные приоритеты бюджета
16:22
Главный секрет McDonald's
16:19
Волкер признал Украину русофобским государством
16:18
Родных пособников фашистов наградили на Украине
16:15
Кончаловский назвал решившуюся на отчаянный поступок Высоцкую клоуном
16:09
В СИЗО "Лефортово" проведут горячую воду
15:49
От 11-летнего сына скрывают смерть Юнниковой
15:48
Мама Собчак: Я в столовой ни разу не ела
15:26
Взрыв посеял панику в лондонском метро
15:26
Друг Юнниковой шокирован ее гибелью
15:23
О чем врут капиталисты
15:18
Оскандалившийся Гребенщиков прильнул к Пугачевой
15:17
Причиной гибели российского генерала назвали предательство
15:16
Украинского актера выгнали из российского сериала после провокации
15:01
Венгрия закрыла Украине путь в Европу
14:57
Вирус поможет сохранить стройность
14:38
Молодая жена ждет ребенка от Михаила Трухина
14:37
Сомнолог предупредил человечество о новой эпидемии
14:37
В Зеленограде поезд сбил девочку-подростка
14:35
Причиной смерти Юнниковой могла стать страшная болезнь
14:23
Какую музыку любят психопаты
14:17
Первые участники программы реновации переедут в 12 готовых домов
14:09
Путин уволил губернатора Нижегородской области Шанцева
13:57
Актриса Наталья Юнникова умерла в реанимации
13:53
Вежливый канадец уговорил медведей уйти со двора (видео)
13:48
Обнаженный Воробьев показал девушку в постели
13:46
В 20% офисных кружек обнаружили фекалии
13:41
Отец рассказал о странном детстве Димы-людоеда
13:40
Масоны совершают страшные обряды в центре Москвы
13:28
Меланья Трамп стремительно лысеет
13:22
В Новоспасском монастыре установили 16-тонный колокол
12:46
Россиянам повысят зарплаты
12:45
Раскрыт организатор "телефонного терроризма" в России
12:45
Сенсационное фото постаревшей звезды "Дома-2" Мая Абрикосова
12:28
Жена Порошенко устроила показуху из дня рождения мужа
12:27
Под Москвой на зебре насмерть сбили пешехода
12:10
Бывшая жена Тарасова неожиданно защитила Бузову
12:08
БДСМ признают сексуальной нормой
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Актриса Германова хлопнула дверью перед носом брошенного сына
Почему обездвиженный Караченцов постоянно плачет
Больной раком Задорнов кричал от боли после операции
Вид 68-летней Пугачевой без макияжа вызывает ужас
Краснодарские людоеды делали из жертв консервы
Меньшову назвали хамкой за ее поведение на шоу
Hi-tech

Россияне заподозрили военных в создании НЛО

Фото: dni.ru
Жители нескольких российских городов заявили, что видели НЛО. Странный светящийся объект несколько секунд вращался, а затем исчез.
прочитано 760 раз

Пользователи Сети даже успели сфотографировать и выложить снимки загадочной спирали. "Только что с Мадояна в сторону Центра в небе наблюдали НЛО. Явно не самолет, т.к. огни не мелькали, а позже объект начал вращаться по спирали и исчез через пару секунд", – рассказал один из очевидцев (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.).

ПО ТЕМЕ

В небе над Химками заметили НЛО (фото)

Под Москвой пилот спас самолет от столкновения с НЛО

Искатели НЛО сняли "секретную тюрьму инопланетян" (видео)

Больше всего НЛО озадачило жителей Ростовской области. "Сначала подумал вертолет с включенным прожектором и со шлейфом. Потом свет исчез и осталось синее облако. Потом свет возник чуть дальше, затем шлейф за этим светом превратился в спираль и перед тем как исчезнуть в круг. А синее облако еще несколько минут не исчезало, двигаясь на юг. Что это было?" – написали в группе в Facebook "Ростов позитивный".

И лишь единицы заподозрили в создании НЛО военных. "Сначала был объект, визуально летевший вверх. Не успели заснять. Следом такое. Оно начало закручиваться по спирали и исчезло. Жутковато... ракеты", – предположил пользователь.

Скептики тут же осмеяли впечатлительных россиян и заявили, что нужно меньше пить. "Наблюдал не я один, со мной было четверо взрослых и двое детей, все трезвые и вменяемые", – поспешил оправдаться один из пользователей. 

Однако россиян ждало разочарование. НЛО оказалось баллистической ракетой "Тополь", которая была запущена 26 сентября с полигона Капустин Яр в Астраханской области, пишет газета "Известия". О ее успешных испытаниях уже объявило Минобороны.

Автор: Алёна Нестерова27 сентября 2017, 09:00

комментарии

Политика

Литве привиделось нападение России
Саакашвили получит нож в спину от союзников
Волкер признал Украину русофобским государством
Меркель поставила ЕС на грань развала

Шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" убила любовника грудью восьмого размера
После разрыва с женой Хворостовский стал другим
Вид 68-летней Пугачевой без макияжа вызывает ужас
Онкологию Задорнова уничтожает сомнительный целитель

Проишествия

Украинскую модель убили и скальпировали по сюжету комикса
Савченко получила серьезные травмы в ДТП
Подробности жестокого избиения россиян в турецком отеле
Причиной гибели российского генерала назвали предательство

Lifestyle

Украинского актера выгнали из российского сериала после провокации
Масоны совершают страшные обряды в центре Москвы
Вышел трейлер третьей части "Смешариков" (видео)
Сеть возмутил сериал "Физрук" на фасаде Большого театра
Шоу-бизнес

Причиной смерти Юнниковой могла стать страшная болезнь

У звезды "Возвращения Мухтара" были серьезные проблемы со здоровьем
Шоу-бизнес

Кончаловский назвал решившуюся на отчаянный поступок Высоцкую клоуном

Актриса призналась, что с нее сошло семь потов
Шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" убила любовника грудью восьмого размера

Молодой человек пал под натиском силиконовых "бомб"
Политика

Назначения губернаторов-"близнецов" удивили россиян

В соцсетях утверждают, что руководителей регионов начали клонировать

Гороскоп

Брак Михалковой обречен
Обездвиженному Шумахеру вынесли приговор
Гороскоп с 25 сентября по 1 октября
Совет на выходные

Фоторепортажи

Молодая жена порадовалась слезам Никиты Преснякова
Помолодевшая Орбакайте разгадала страшную загадку
Ушастая Калашникова рассекретила жениха-миллиардера
Запашный целуется со львом

Спорт

Украина сломала карьеру крымской спортсменке
На турнире по вольной борьбе устроили массовое побоище (видео)
Сотникова на таблетках вернулась к тренировкам после травмы
Предатель Родченков призвал изолировать сборную России

Регионы

Краснодарские каннибалы оказались зайкой и котенком
Мать облила дочь кипятком и "залечила" ее до смерти
Госдума защитит Байкал
Чемпионка по фитнес-бикини погибла в страшном ДТП
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru