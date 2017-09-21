В небе над Химками заметили парящий НЛО

Светящиеся круги регулярно парят над жилыми домами в Химках. Местные жители полагают, что это скорее всего НЛО.

"НЛО в разных местах появляется, сначала у пруда, затем наблюдали в районе Гранда", – рассказал местный житель Иван Стрекалов. Склонные к рациональным объяснениям местные жители не исключают, что световые круги над Химками – всего лишь отблеск прожекторов, сообщает "Подмосковье сегодня"



Фотографии изучили уфологи. В районе Химок достаточно часто замечают таинственные явления в небе, но в этом случае эксперты склонны говорить о явлении совершенно иного порядка.

"Сейчас эфирная обстановка на нашей планете очень нестабильная. Происходят вспышки на солнце, которые провоцируют различные явления. Явления эти природные. Ураганы, торнадо, полярные сияния и так далее. В Химках произошло природное явление в результате электромагнитного излучения. Они бывают вблизи воды. Электромагнитный вихрь пронизывает облака, наполненные влагой, и могут образовываться статичные круговые свечения. Поэтому я полагаю, что это не НЛО", – сказал уфолог Евгений Убийко.

В группе в социальной сети "ВКонтакте" "Типичные Химки" тем временем раскрыли секрет таинственных светящихся колец в подмосковном небе. "Хотим подтвердить некоторые комментарии в посте выше, это действительно Останкино и фестиваль "Круг света", а не инопланетяне, к сожалению", – раскрыли интригу администраторы паблика.