Возвращение планеты-убийцы напугало землян

Во всем мире люди вновь переживают панику из-за очередного анонса конца света. Они опасаются того, что предсказания экспертов сбудутся и Земля столкнется с планетой Нибиру 23 сентября.

Астрологи обратили внимание на эту новость и провели свои расчеты, на основе которых сделали вывод о том, что вероятность столкновения планет действительно есть. Однако, согласно их данным, траектория движения Нибиру изменилась, а потому 23 сентября никакого конца света не будет.

По новым расчетам ученых, Нибиру и Земля столкнутся не раньше, чем через две тысячи лет. Астрологи также успокоили землян, пообещав, что в XXI веке их не ожидают подобные катастрофы, пишет The Sun.

Ранее некоторые эксперты подсчитали, что 23 сентября наступит конец света из-за того, что опасная планета Нибиру столкнется с Землей и уничтожит ее. Эту теорию активно поддерживает известный американский нумеролог Дэвид Мид.

Сначала он утверждал, что Нибиру убьет Землю в октябре, однако затем изменил прогноз и заявил о более раннем конце света – в сентябре. Однако до последнего времени никто всерьез не воспринимал теорию нумеролога. До тех пор, пока ученые из NASA не открыли новую планету в Солнечной системе.

Ранее эксперты предсказывали конец света 14 сентября. Они сообщали о том, что на Землю надвигается огромный астероид, который уничтожит все живое. Его появление связывали с предсказаниями Матроны Московской, которая якобы пророчила конец света в конце лета 2017 года.

Старица говорила о масштабной катастрофе: "Жертв много будет. Все мертвые на земле лежать будут. Вечером все будут на земле, а утром восстанут. И все уйдет в землю". По различным сообщениям, смерть Земле от астероида назначали то на 1 сентября, то на 23-е. 2017 RU1 посетил окрестности Земли как раз между этими датами.