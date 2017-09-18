Найден еще один спутник Земли

Оказывается, помимо Луны вокруг нашей планеты двигается еще одно небесное тело. Его орбита проходит в нескольких миллионах километров от Земли.

К такому выводу пришли Роберт Джадис и Жереми Фобьон из Университета Гавайев, специализирующиеся на изучении пространства на орбите. Использовав компьютерную симуляцию, ученые выяснили, что расстоянии нескольких миллионов километров от Земли есть небольшой астероид, который вращается вокруг планеты.



Размер небесного тела равен приблизительно одному метру в диаметре – именно такие скромные показатели не давали "засечь" его раньше. Несмотря на это, специалисты называют его "второй Луной". Астрономы считают, что их открытие сильно повлияет на представления об устройстве Солнечной системы.

Впрочем, ученые пока не до конца уверены в правильности своих выводов: обычно такие небесные тела не задерживаются на орбите, но новый спутник не спешит удаляться от Земли. Однако, специалисты не исключают возможности падения астероида на планету.

Недавно исследователи из Массачусетского технологического университета в США открыли, что 4 миллиарда лет назад у Земли действительно было два спутника. Они образовались после падения на планету гигантского метеорита. Спустя какое-то время их орбиты пересеклись, произошло столкновение и меньший спутник разрушился, растекшись по обратной стороне более крупного. По мнению ученых, об этом свидетельствует гористый рельеф дальней от нас стороны Луны.

По мнению астрофизиков, эта катастрофа может повториться снова, на этот раз в куда более глобальных масштабах. Исследователи уверены, что через несколько миллиардов лет Марс изменит свою орбиту и столкнется с Землей. Отметим, что большая часть ученых уверены в стабильности и неподвижности траекторий движения небесных тел, но астрофизики придерживаются другой теории.