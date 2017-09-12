Над Петербургом замечено НЛО
Ученые объяснили природу загадочного летающего объекта, попавшего на камеры петербуржцев. По словам астрономов, это крупный метеорит из потока Персеид, который сгорел, попав в атмосферу. Видео с регистратора выложили в Сеть, и пользователи стали гадать о природе объекта, сообщает Ura.news.
Напомним, ранее в интернете появилось видео, на котором можно разглядеть неизвестный объект. По всей видимости, запись была сделана с видеорегистратора МКС. На кадрах видна странная продолговатая вспышка света за пределами земной орбиты. Некоторые специалисты считают, что это может быть неопознанный летающий объект.
Что случилось с лицом королевы шансона
Певец огорчен тем, что не получилось уговорить наследницу покинуть опасный район
Жаркая дискуссия разгорелась под свежим фото певицы
Поклонники поздравляют оперную диву