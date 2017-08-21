В Антарктиде нашли гигантское НЛО
По словам Дегтерева, объект он обнаружил случайно. "Он лежит на склоне горы уже сотни или даже тысячи лет подряд. Это НЛО классической ромбовидной формы. Сделано из белого металла. Очень большое. Длина – 30 метров, ширина – 15-20 метров", – описал свою находку радиолюбитель.
По его словам, размеры летающей тарелки соответствуют 12-этажному дому. Дегтерев пояснил, что НЛО хорошо сохранилось из-за того, что сотни лет пролежало под толстым слоем льда и снега, передает URA.RU.
"В 2012 году склон горы попал в объективы камер NASA. Спутниковый снимок теперь можно найти на сайте Google Earth. Видно, что объект – техногенный и сделан из металла. Он есть во всех слоях, за разные годы. А значит, появился на склоне горы очень давно", – пояснил Дегтерев. Он также привел точные координаты расположения летающей тарелки: 72°32'41.03"S, 68°20'1.84„E.
Отметим, это далеко не первая находка радиолюбителя. Ранее он заявил, что у него есть доказательства существования лох-несского чудовища. Также исследователь нашел загадочные объекты на перевале Дятлова.
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