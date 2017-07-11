В Сеть попало видео с телепортирующимся над Якутией НЛО

Жители Якутии разглядели в ночном небе НЛО во время телепортации. Очевидцы засняли происходящее на видео и опубликовали в Сети.

По словам свидетелей инцидента, летающая тарелка открыла над собой "окно в форме алмаза". По их мнению, подобный внешний вид портала может быть связан с тем, что в Якутии добывается абсолютное большинство алмазов в России. Примечательно, что уточнить время и место телепортации НЛО очевидцы отказались, передает The Siberian Times. Добавим, что большинство пользователей Сети, ознакомившихся с видео, уверены, что это видео – не более, чем качественный монтаж.