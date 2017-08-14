Рядом с МКС обнаружили загадочный объект

Уфологи обсуждают в социальных сетях запись с бортовой камеры международной космической станции (МКС). На кадрах этого видеоролика можно заметить объект, похожий на инопланетную летающую тарелку.

Видеозапись была опубликована в Сети уже давно, однако споры о неизвестном объекте, попавшем в объектив бортовой камеры МКС, не утихают до сих пор. Многие уфологи уверены, что на кадрах запечатлен инопланетный космический корабль. Ученые, в свою очередь, считают, что появление необычной фигуры на видео могло быть вызвано отражением солнечного света от одного из элементов обшивки космической станции. Отметим, что исследователи не в первый раз замечают НЛО на записях с камер МКС. Dni.Ru уже писали о подобном инциденте 20 июля 2017 года.