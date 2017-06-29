Умер Яковлев из "Иванушек" ММКФ Интервью Эксклюзив Дом-2

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Очевидцы сняли НЛО над Челябинском

Фото: dni.ru
В челябинском районе Чурилово местные жители успели запечатлеть странный светящийся объект в небе. Прямо над домами зависла яркая точка.
прочитано 1719 раз

Светящийся объект был заснят очевидцами. Один из свидетелей выложил ролик в Сеть. Видеозапись заинтересовала местные СМИ.

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НЛО над Уралом попало на видео

Видеоканал  "Чрезвычайные Новости" опубликовал ролик практически без комментариев. К финалу короткого видео сами очевидцы поняли, что наблюдают вовсе не НЛО. 

"Смотрите, это кран строительный!" – смеется за кадром местная девушка. Присмотревшись, челябинцы убедились, что их знакомая права.

Это не первое сообщение о визите НЛО в Челябинскую область. Так, в июне "тарелку" наблюдали в Зейском районе над вахтовым поселком Пионер. В Снежинске в ночь с 31 мая на 1 июня небо рассекал сферический объект – об это писали и Dni.Ru. В том же Снежинске три НЛО видели и 23 июня 2012 года – тогда объекты летели с разных сторон. Некий неопознанный объект также наблюдали над закрытым городом 19 июля 2011 года. 

  

Сообщения об НЛО регулярно приходят от наблюдателей со всего мира. Однако до сих пор ученые и уфологи не пришли к единому мнению: это игры света и тени или все-таки осторожные визиты представителей внеземных цивилизаций на нашу планету.

Автор: Алексей Минин29 июня 2017, 14:52

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