Очевидцы сняли НЛО над Челябинском

В челябинском районе Чурилово местные жители успели запечатлеть странный светящийся объект в небе. Прямо над домами зависла яркая точка.

Светящийся объект был заснят очевидцами. Один из свидетелей выложил ролик в Сеть. Видеозапись заинтересовала местные СМИ.

Видеоканал "Чрезвычайные Новости" опубликовал ролик практически без комментариев. К финалу короткого видео сами очевидцы поняли, что наблюдают вовсе не НЛО.

"Смотрите, это кран строительный!" – смеется за кадром местная девушка. Присмотревшись, челябинцы убедились, что их знакомая права.

Это не первое сообщение о визите НЛО в Челябинскую область. Так, в июне "тарелку" наблюдали в Зейском районе над вахтовым поселком Пионер. В Снежинске в ночь с 31 мая на 1 июня небо рассекал сферический объект – об это писали и Dni.Ru. В том же Снежинске три НЛО видели и 23 июня 2012 года – тогда объекты летели с разных сторон. Некий неопознанный объект также наблюдали над закрытым городом 19 июля 2011 года.





Сообщения об НЛО регулярно приходят от наблюдателей со всего мира. Однако до сих пор ученые и уфологи не пришли к единому мнению: это игры света и тени или все-таки осторожные визиты представителей внеземных цивилизаций на нашу планету.