NASA и Белый дом готовятся к вторжению пришельцев

Уфологи раскрыли заговор американского правительства и космического агентства NASA. Они уверены, что государство готовит жителей страны к будущему нападению пришельцев.

В конце июня 2017 года агентство NASA провело испытания по созданию в атмосфере Земли искусственных цветных облаков, передает Daily Star. В организации этот эксперимент неофициально назвали "ранним фейерверком в честь Дня Независимости". На несколько минут небо над Соединенными Штатами окрасилось в красные, синие и зеленые цвета.

По официальной версии, сотрудники NASA исследовали особенности атмосферы Земли. Для этого звуковая ракета Malemute распылила в небе специальный красящий пар. Эту информацию подтвердили в правительстве США.

Однако подобные эксперименты вызвали панику у многих американцев – около двух тысяч жителей США обратились в полицию с сообщением о разноцветных облаках неизвестного происхождения. Вскоре представители правительства США и NASA успокоили граждан.

Впрочем, уфологи не только не поверили в безобидность эксперимента, но и обвинили правительство страны и космическую организацию в сговоре. По их мнению, Вашингтон готовит жителей США к возможному наступлению пришельцев. Они уверены, что таким образом чиновники с помощью NASA проверили реакцию людей на вторжение инопланетян, передает Ura.ru.

Напомним, ранее уфолог из Нижнего Тагила Валентин Дегтярев изучил фотографии, сделанные марсоходом Curiosity. На них он разглядел тела мертвых гуманоидов и космический аппарат, внешне напоминающий водородную бомбу. "При этом это не подделка, не камни, не дефект фотоснимка", – подчеркнул он.