Невозмутимый НЛО разглядели на старых пленках с Луны

Несмотря на постоянные насмешки и неприкрытый скептицизм со стороны научного сообщества идейные уфологи продолжают свои поиски убедительных доказательств существования развитой внеземной жизни. Зачастую им не требуется даже никуда выезжать, достаточно лишь внимательно присмотреться к уже существующим фото– и видеоматериалам.

Детальному разбору со стороны уфологов подверглись съемки астронавтов, высадившихся на Луне в ходе миссии "Аполлона-15". Отреставрированную запись опубликовало NASA. На сделанной ими записи видна летающая тарелка "классического" вида. Причем если зачастую попавшие в объектив НЛО хаотично двигаются и постоянно меняют скорость, форму и размеры (что неизбежно наводит на мысль об оптических явлениях или помехах в оборудовании), то на этот раз объект, который уфологи приняли за космический корабль пришельцев, оказался невозмутимо неподвижен.

Отметим, западные уфологи живут с этим знанием уже по меньшей мере два года. А вот для российских любителей высматривать на фотографиях и видеозаписях признаки существования высших форм внеземной жизни это стало свежим откровением. Помимо записи по Сети циркулируют снимки с необычными объектами в лунном небе, которые также идентифицируются как космические аппараты пришельцев.

В связи с этим некоторые уфологи пошли еще дальше. Они не только предположили, что НЛО беззастенчиво носились вокруг американских астронавтов, но и экипаж летающих тарелок пошел с землянами на контакт, передает РИА ФАН. Позже, однако, члены экипажа подписали строжайшие документы о неразглашении. Как в таком случае эта информация выплыла наружу исследователи предпочитают не распространяться.