Земля неумолимо приближается к катастрофе из-за климата

К началу следующего столетия климатические условия на Земле необратимо изменятся. В связи с повышением среднегодовой температуры лик Земли преобразится.

"Наше исследование показывает, что удержание глобального потепления на уровне в два градуса Цельсия является самым оптимистичным вариантом из всех возможных сценариев развития событий. Этого можно достичь, но только если сосредоточить все усилия и пойти на самые радикальные меры по борьбе с выбросами парниковых газов на протяжении следующих 80 лет", – пишет климатолог Адриан Рафтери из университета Вашингтона в Сиэтле в аналитической статье, опубликованной в Nature Climate Change.



Ученые использовали данные климатических наблюдений за последние полвека. По мнению исследователей, удержать уровень повышения глобальной температуры всего на два градуса Цельсия можно будет только в том случае, если Америка и Европа до конца века продемонстрируют нулевой рост объема выбросов парниковых газов в атмосферу. В ином случае, уверены исследователи, температура на Земле повысится на 3-5 градусов. А это уже грозит мировой катастрофой.

При этом многие страны не смогут удержаться в рамках энергоэффективности, прописанной в Парижских климатических соглашениях 2015 года. Так, свои обязательства наверняка смогут выполнить Россия и Япония – а вот США нет. Это значит, что с американского континента будет продолжаться – и нарастать – выброс вредных газов в атмосферу, что делает климатическую катастрофу неминуемой.