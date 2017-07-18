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Общество

Ядерная война начнется из-за воды

Фото: GLOBAL LOOK press
Поводом для локальных конфликтов и даже ядерной войны в ближайшем будущем станет доступ к воде. К такому выводу пришли ученые и политологи, проанализировав ситуацию во всех странах мира.
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Проблема с доступом к чистой воде в последние годы выходит на первые роли в мировой политике. Причина изменений кроется не только в стремительном росте численности населения Земли, но и в климатических изменениях. Конфликты, связанные с использованием акваторий рек и морей, возникают едва ли не ежегодно. А в будущем они могут вылиться и в локальную ядерную войну.

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Гидролог из университета Орегона в Корваллисе Спроулс и его коллеги выделили несколько десятков потенциальных "горячих точек", связанных с конфликтами вокруг водных ресурсов. Они проанализировали ситуацию вокруг 1400 уже существующих или еще строящихся водохранилищ и дамб на реках, проходящих вдоль границы или через границу двух или более стран.

"Если соседствующие страны имеют соглашение по разделу доступа к воде, и одна из них строит дамбу выше по течению реки, обычно конфликты не возникают, как, к примеру, взаимодействуют друг с другом США и Канада по реке Колумбия. К сожалению, это не так в большинстве других случаев, где ситуацию осложняют экстремальные проявления национализма, политические трения, засухи или изменение климата", – приводит слова Спроулса Rambler.news со ссылкой на издание Global Environmental Change.

Высока вероятность возникновения конфликтов вокруг рек Индостана и Индокитая – ведь именно в Южной и Юго-Восточной Азии находится большая часть таких дамб. Не исключено столкновение между Китаем и Вьетнамом - за пользование ресурсами рек Бейцзян и Сидцзян, и между Мьянмой и ее соседями - из-за постройки дамб на притоках реки Иравади.

Самая опасная, с точки зрения ученых, зона находится на севере Африки, в окрестностях истоков Нила и в долине реки Аваш в Эфиопии. Эфиопское правительство запустило несколько масштабных проектов по постройке дамб в бассейне Нила. Это может серьезно ограничить количество воды в Египте – и, соответственно, засухи и неурожаи. Так что серьезные разногласия между Каиром и Аддис-Абебой неизбежны.

Как отмечают эксперты, России в этом отношении повезло больше, чем другим странам Евразии. Проблемы у нее могут возникнуть только на Дальнем Востоке в бассейне реки Амур – но не на других границах.

Автор: Андрей Евлампиев18 июля 2017, 13:24

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