Землю ждет неминуемая катастрофа

Российские климатологи уверены, что жителей Земли вскоре ждет неминуемая катастрофа. По их мнению, изменчивость погоды с каждым годом будет только возрастать, и в результате многие люди умрут из-за нестерпимой жары.

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд подчеркнул, что в России "средняя температура мало меняется, а изменчивость резкая". При этом предсказать, где именно произойдет следующий природный катаклизм, затруднительно – например, синоптики не смогли вовремя предупредить жителей Хакасии о надвигающемся снеге с градом, передает телеканал "РЕН ТВ".

"Хаотичность погоды, которую мы ощущаем на себе – то холодно, то жарко, то дождь, то сухо – оно будет возрастать. Хаос возрастает и разброс тоже, хотя тренд к потеплению", – заявил климатолог из Екатеринбурга Константин Грибанов. Он пояснил, что температурные волны на планете Земля не только становятся интенсивнее, но и захватывают все большие территории. "Мы видим это в Калифорнии, Испании, Португалии, Великобритании и России. Идет рост температур", -заявил эксперт.

Именно глобальное потепление стало причиной невыносимой жары в Европе и Сибири и проливных дождей в столице. При всем этом специалисты отрицают, что к подобным перепадам температур могло привести применение климатического оружия. "Это было бы хорошо. Потому что негодяев можно остановить и решить проблему. Но все хуже", – сказал старший научный сотрудник Института биофизики клетки РАН Алексей Карнаухов.

"Климатическое оружие — это наши автомобили и электростанции, которые выделяют этот парниковый газ и тепловой баланс на планете меняется. Мы сами себе враги", – пояснил эксперт. Он отметил, что из ближайших последствий нестабильности климата можно выделить остановку течения Гольфстрим.

"Год от года из-за роста температур увеличивается количество пресной воды, и эта пресная вода нарушит течение Гольфстрима, развернет его на юг, и тогда наступит ледниковый период, на 10—15 градусов понизятся температуры, это огромный ущерб для сельхозугодий, территории станут просто необитаемыми", – считает ученый. Климатологи отмечают, что разница температур между севером и югом уже уменьшается, что приводит к хаотичности погоды и, как следствие, изменению традиционных представлений о лете. По мнению многих из них, к 2100 году температура воздуха будет настолько высокой, что человечество практически полностью вымрет из-за невыносимой жары.

Мурманск, 20 июня 2017 года.

Глобальное потепление усиливается с каждым годом pic.twitter.com/FB4BJqEi1r — Приднестровец (@dnestrland) 22 июня 2017 г.

Напомним, ранее глава Гидрометцентра также объяснил происходящие в мире погодные аномалии. По его мнению, это связано с неравномерным прогреванием Земли. "Разница температур между экватором и полюсом уменьшается, а это различие температур между экватором и полюсом – основа для возникновения циркуляции в атмосфере", – сказал Роман Вильфанд. "В период глобального потепления – а глобальное потепление не вызывает сомнений – будет увеличиваться размах, амплитуда, вариации, изменчивость (как угодно можно слово подобрать). Будет увеличиваться повторяемость очень холодных и жарких периодов, засушливых и дождливых", – заявил он.