В Корее показали шпионский телефон-банан

Южнокорейский производитель электроники Samsung получил патент на съедобный телефон в виде банана. Гаджет уже назвали "первым в мире съедобным шпионским телефоном"

На сайте бюро по патентам и товарным знакам США появилось сообщение о выдаче патента на изобретение южнокорейских инженеров. Судя по представленым сведениям, патент был подан еще в сентябре 2015 года и только сейчас дождался своего часа.

В опубликованной бюро информации не раскрываются технические подробности устройства. Нет и конкретных деталей. Есть только рисунок изобретения, из которого можно лишь сделать вывод об отображении интерфейса, не более того.

В СМИ уже назвали гаджет "первым в мире съедобным телефоном для шпионов". Действительно ли телефон можно при необходимости съесть – не уточняется.

Ранее Dni.Ru сообщали, что по результатам составленного независимыми экспертами рейтинга Samsung признан лучшим смартфоном мира. Первое и второе место разделили между собой Galaxy S8 и S8+. Эксперты иначе как в восторженных тонах об этих гаждетах и не говорили: дизайн – "удачный", аккумуляторы – "емкие", водонепроницаемость – "на уровне", а камеры – те и вовсе "потрясающие".В пятерку также попали iPhone и LG. Увы, но флагманы от Sony были вынуждены потесниться и выбыть из топ-5 рейтинга.