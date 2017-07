Обнародованы уникальные снимки нового Galaxy S8

Телефон получит процессор Snapdragon 835 с тактовой частотой 1,9 гигагерца. Работать устройство будет под управлением ОС Android 7.0 Nougat. Объем его оперативной памяти составит четыре гигабайта.

Гаджет будет иметь аккумулятор на 4000 миллиампер-часов. Это на тысячу больше, чем у Galaxy S8. Корпус устройства является ударопрочным и водонепроницаемым. Он выполнен в металле, снабжен кнопкой Bixby и сканером отпечатков пальцев, который расположен на задней крышке, сообщает Androidpolice.com. Дата релиза Galaxy S8 Active пока не известна. Не названа пока и примерная цена устройства.

Galaxy S8 Active images and details leak, show off familiar design and 4000mAh battery https://t.co/albrCyWMpE pic.twitter.com/vEHbID2Ssi