Обнародованы уникальные снимки нового Galaxy S8

В Сеть утекли фотографии смартфона Samsung Galaxy S8 Active. Он задуман как сверхпрочный и надежный аппарат, защищенный от повреждений.

Телефон получит процессор Snapdragon 835 с тактовой частотой 1,9 гигагерца. Работать устройство будет под управлением ОС Android 7.0 Nougat. Объем его оперативной памяти составит четыре гигабайта.

Гаджет будет иметь аккумулятор на 4000 миллиампер-часов. Это на тысячу больше, чем у Galaxy S8. Корпус устройства является ударопрочным и водонепроницаемым. Он выполнен в металле, снабжен кнопкой Bixby и сканером отпечатков пальцев, который расположен на задней крышке, сообщает Androidpolice.com. Дата релиза Galaxy S8 Active пока не известна. Не названа пока и примерная цена устройства.

Galaxy S8 Active images and details leak, show off familiar design and 4000mAh battery https://t.co/albrCyWMpE pic.twitter.com/vEHbID2Ssi — Android Police (@AndroidPolice) 23 июля 2017 г.

Как писали Dni.Ru, Роскачество совместно с Международной ассоциацией потребительских испытаний и исследований качества товаров протестировали продаваемые в России смартфоны. Проверке подверглись около 300 моделей гаджетов.

По совокупности разных параметров смартфонам присваивались рейтинги по шкале 5,5 балла. Первые четыре места по классификации Роскачества заняли аппараты Samsung.

Напомним, ранее в июне в составленном независимыми экспертами рейтинге первые три места заняли гаджеты производства Samsung. В пятерку лучших попали также LG и iPhone, заставив потесниться Sony.