Госдума приняла закон о мессенджерах во втором чтении
Проект закона определяет организатора обмена мгновенными сообщениями, возлагая на него обязанность обеспечить передачу данных только между теми пользователями, которые идентифицированы в установленном порядке.
Также нормативно-правовой акт обязывает мессенджеры предусмотреть возможность "отказа пользователей от получения электронных сообщений от других пользователей", а также массовой рассылки сообщений по инициативе органов госвласти и ограничения передачи данных, содержащих противозаконную информацию.
Стоит отметить, что ко второму чтению проект закона претерпел ряд поправок. По словам главы комитета нижней палаты парламента по информационной политике Леонида Левина, в документе уточняется, что на организатора обмена сообщениями возлагаются дополнительные обязанности помимо тех, которые уж предусмотрены законодательством.
В соответствии с поправками, мессенджеры осуществляют идентификацию пользователей самостоятельно посредством определения номера абонента. Левин подчеркнул, что данная поправка исключает необходимость заключения договора идентификации между мессенджерами и операторами связи.
Кроме того, основанием для ограничения доступа к информационному ресурсу не может быть воля органов исполнительной власти, добавил Левин. Блокировка осуществляется оператором связи на основании вступившего в силу решения судебного органа. Кроме того, предоставление третьим лицам сведений о номере абонента возможно только с согласия пользователей мессенджера.
Напомним, законопроект был внесен в конце мая депутатами от "Единой России" Марией Мукабеновой и Олегом Николаевым, а также представителем КПРФ Александром Ющенко. Нормативно-правовой акт нацелен на решение вопросов общественной безопасности, в том числе пресечение распространения террористической пропаганды, уверены эксперты.
Так, член Общественной палаты России Максим Григорьев ранее подчеркивал в беседе с Dni.Ru, что большинство пользователей, присутствующих в Сети на условиях анонимности, занимаются той или иной противозаконной деятельностью. "Известно, что террористы запрещенной в России группировки ИГИЛ распространяют через мессенджеры рецепты изготовления взрывчатки и инструкции для совершения терактов. При этом даются конкретные советы по использованию незарегистрированных либо зарегистрированных на подставных людей сим-карт", – отмечал он.
Теперь у Роскомнадзора появляются дополнительные рычаги блокировки нелегальной информации в мессенджерах. В то же время спецслужбы смогут более эффективно отслеживать источники ее распространения.
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