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Hi-tech

Мессенджеры и сотовые сети защитят от террористов

Фото: GLOBAL LOOK press/Markus Brunner
В Госдуме проходит первое чтение поправок в соответствующие законы, которые вносят ясность в регулирование деятельности интернет-мессенджеров и в процесс регистрации сим-карт. Анонимности в Сети больше не будет и это сильно поможет в борьбе с терроризмом, распространением наркотиков и другими противоправными действиями.
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Депутаты рассматривают поправки в закон "О связи" (они касаются правил продажи сим-карт) и в закон "О информации, информационных технологиях и защите информации", здесь речь идет о работе мессенджеров.

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Пользователей мессенджеров лишат анонимности

Если изменения будут одобрены, то в России исчезнет возможность анонимной покупки сим-карт. Обычно такие симки с неизвестными операторам связи данными абонентов  используются для организации терактов, распространения наркотиков или в мошеннических целях. Схем обмана доверчивых граждан сейчас существует множество, самая распространенная – звонки с требованиями перечислить денег за родственников, которые якобы попали в беду, или сообщить пин-код от заблокированной карточки.

В поправках к закону "О связи" впервые появилось понятие идентификационного модуля, которым обозначают сим-карты. Операторов и их агентов обяжут проверять паспортные данные новых абонентов по ведомственным базам: через сайт госуслуг, электронную подпись, Единую систему идентификации и аутентификации.

Также в законопроекте уточняются правила идентификации корпоративных абонентов. Компании, закупающие сим-карты для своих сотрудников, должны будут сами передавать данные о работниках операторам, сейчас передача этих сведений без согласия самих абонентов запрещена.

Фото: GLOBAL LOOK press/imago stock&people

Поправки во второй закон регулируют работу интернет-мессенджеров и здесь также во главу угла ставится безопасность. Идентификация пользователей предлагается проводить исключительно с использованием абонентского телефонного номера. Многие мессенджеры делают это уже сейчас, но не все.

Такой порядок позволит в том числе и предупреждать граждан о различных угрозах – от надвигающейся грозы или урагана до чрезвычайных событий, связанных с угрозой жизни в случае теракта. В тоже время, появится и ограничение на массовые рассылки без согласия получателя, это спасения для всех, кто мучается от бесконтрольных массовых рассылок в мессенджерах. Также мессенджеры обяжут ограничить рассылки и передачу сообщений, содержащих информацию, распространение которой нарушает российское законодательство.

По мнению члена Общественной палаты Максима Григорьева, большинство людей, присутствующих в Сети на условиях анонимности, так или и иначе занимаются противоправной деятельностью. В реальной жизни конкретному человеку, как правило, выгодно и интересно представлять себя персонально. К примеру, получать лайки в социальных сетях или продвигать себя в качестве специалиста.

Максим Григорьев. Фото: кадр youtube.com

"Известно, что террористы запрещенной в России группировки ИГИЛ распространяют через мессенджеры рецепты изготовления взрывчатки и инструкции для совершения терактов. При этом даются конкретные советы по использованию незарегистрированных либо зарегистрированных на подставных людей сим-карт", – отметил эксперт в интервью Dni.Ru. Вопрос, связанный с уходом от анонимных симок Григорьев назвал более чем актуальным именно в сфере противодействия террористическим актам и борьбы с распространением наркотиков.

В случае принятия поправок у Роскомнадзора появятся дополнительные рычаги блокировки распространение нелегальной информации в интернет-мессенджерах, а спецслужбы смогут более эффективно отслеживать источники ее распространения.

Автор: Александр Комаров14 июня 2017, 15:15

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