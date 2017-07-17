Обнаружена главная угроза человечеству

Специалисты назвали главную угрозу для человечества. По их словам, восстание машин является сравнительно вероятным сценарием при дальнейшем развитии технологий.

По мнению главы компаний SpaceX и Tesla Илона Маска, самой большой опасностью для нашей цивилизации является искусственный интеллект (ИИ). У эксперта есть доступ к технологиям, при работе с которыми он пришел к выводу: человечество должно быть очень обеспокоено.

В случае с искусственным интеллектом следует не реагировать на события, а предупреждать их, уверен Маск. "К тому времени, когда мы будем реагировать, станет уже слишком поздно", – цитирует его RT.

Теоретически ИИ может даже начать войну между странами. Для этого машины будут манипулировать информацией – создавать лживые новости и пресс-релизы, подделывать электронные адреса. "Перо сильнее меча", – подчеркнул Маск.

Он добавил, что для продолжения разработки искусственного интеллекта необходимо государственное регулирование. "Я против чрезмерного контроля, но мне кажется, в случае с ИИ над этим нужно работать", – цитирует специалиста Fortune.

Ранее американские ученые предположили, что через 45 лет компьютеры полностью заменят человека на работе. В 2024 году искусственный интеллект вытеснит с рынка переводчиков, в 2026-м – эссеистов, в 2027-м – водителей. Дольше всех продержатся хирурги и писатели.