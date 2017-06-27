Ученые разгадали причину аномалий на Венере

Американские и французские ученые объяснили аномальные результаты, полученные станцией "Вега-2" во время советской миссии к Венере. По их мнению, резкие перепады температур в атмосфере планеты связаны с изменением химического состава слоев ее газовой оболочки.

По словам специалистов, газовая оболочка Венеры в основном состоит из азота и углекислого газа, при этом концентрация первого начинает уменьшаться с высоты ниже семи километров. При температуре 700 кельвинов и давлении 75 бар на 12 километрах это вещество фактически становится сверхкритической жидкостью.

Однако ученые так и не выяснили причины снижения концентрации азота при приближении к поверхности Венеры, передает Lenta.ru. Вероятно, изменение химического состава оболочки связано с конвекцией, но в таком случае придется признать, что содержание азота на Венере на 15% ниже, чем считалось.

Целью исследования было установление причин, по которым на Венере происходят резкие перепады температур, так как ранее необходимые для подобных процессов условия не были известны. Эксперты проанализировали данные с советской космической станции с помощью теоретических расчетов и экспериментального моделирования условий атмосферы Венеры.

Добавим, что межпланетная станция "Вега-2" изучала Венеру в 1985 году. В советские времена миссию признали успешной, несмотря на множество выявленных аномалий, объяснения которым нет до сих пор.

Венера (поверхность): температура 450-500°С, давление 93 атм., атмосфера - 96,5% углекислый газ и 3,5% азот, кислород - тысячные процента — Dennis (@crztsr) 25 сентября 2012 г.

Ранее европейский зонд GAIA и система искусственного интеллекта обнаружили шесть гиперскоростных звезд, которые вскоре покинут Млечный Путь. Их скорость составляет приблизительно 400-500 километров в секунду, что позволяет преодолевать галактическое притяжение. Астрономы с помощью этих небесных тел надеются получить новые сведениях о свойствах черных дыр и темной материи.

