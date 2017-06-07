Какие сайты никогда не заблокируют

Роскомнадзор разослал российским провайдерам список, в который вошли государственные и популярные интернет-сервисы, которые категорически нельзя блокировать.

Yandex.ru, Facebook.com, Vk.com, Google , Twitter.com, YouTube.com, Instagram.com, Github.com – вот далеко не полный перечень неприкасаемых сайтов, доменных масок и IP, которые нельзя блокировать ни в коем случае.

Несколько дней назад произошёл сбой в работе сразу нескольких как государственных, так и обычных, но очень популярных мировых сервисов – россияне жаловались на сбои в работе Telegram, Facebook, Яндекса, ВКонтакте и многих, многих других интернет-ресурсов.

В начале июня TJournal сообщал, Роскомнадзор просил провайдеров разблокировать "ВКонтакте" и "Яндекс", которые попали в список заблокированных из-за действий владельца одного из запрещенных ресурсов.

Из-за особенностей механизма блокировки, установленного Роскомнадзором, администратор запрещенного сайта может нарушить работу других ресурсов. По этой же причине в июне российские пользователи Telegram столкнулись с частичной недоступностью мессенджера.

Упорядочить и централизовать законодательно регистрацию DNS административным порядком скорее всего невозможно. Вся система DNS находится не в ведении каких-либо органов государственной власти. То есть любой заблокированный ресурс тут же "организует переезд" на другой IP-адрес и станет вновь доступным. А "зависнет" популярный интернет-сайт.

Интернет-провайдеры с пессимизмом отнеслись к рассылаемому списку. Не потому, что собираются блокировать какие-либо ресурсы , а потому что разрешительно-запретительные меры вряд ли приведут к ожидаемому результату.

Роскомнадзхору придется провести еще огромный объём работы по внесению избранных сайтов в "белый список" потому что на нынешнем этапе слишком много недоработок. Как справедливо заметил автор канала "ЗаТелеком" Михаил Климарев, внесение в список маски "*.google.*", например, освобождает от блокировки любые сайты, содержащие в своём адресе такое обозначение, даже google.cuicide.com или vzorvi.google.allahakbar.org.