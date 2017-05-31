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Hi-tech

Роскомнадзор требует премиум-подписку на порно

Фото: GLOBAL LOOK press/Horazny Josef
Роскомнадзор напомнил администрации сайта для взрослых Pornhub об обещанном им премиум-аккаунте. Администрация ресурса предложила ведомству подписку на специфический контент в обмен на разблокировку сайта на территории России.
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Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский публично напомнил об обещании, находясь на сцене Санкт-Петербургской интернет-конференции (СПИК). Посетитель мероприятия Феликс Зинатуллин написал об этом в социальной сети "ВКонтакте".

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"Представитель Роскомнадзора во "ВКонтакте" со сцены СПИКа попросил у Колодина, представителя Pornhub во ВКонтакте, обещанный им премиум-аккаунт на Pornhub. В обмен обещал проконтролировать разблокировку у всех операторов инета )" – написал он на своей странице.

Позднее в комментариях он обратился к Дмитрию Колодину за более подробной информацией. "Вадим получит премиум, когда проснется офис в Канаде", – ответил ему представитель Pornhub. Сам Ампелонский подтвердил, что он действительно пошутил на конференции на эту тему, передает Lenta.ru.

Напомним, в 2015 году Крыловский районный суд Краснодарского постановил заблокировать доступ к PornHub. Через год Роскомнадзор внес ресурс в реестр запрещенных сайтов. В ответ сайт для взрослых создал официальный аккаунт в социальной сети "ВКонтакте".

Pornhub пообещал всем "пострадавшим" от действий Роскомнадзора два месяца бесплатного премиум-аккаунта. В апреле 2017 года ограничения доступа к сайту были сняты.

Автор: Константин Улюкаев31 мая 2017, 11:16

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