Роскомнадзор требует премиум-подписку на порно
Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский публично напомнил об обещании, находясь на сцене Санкт-Петербургской интернет-конференции (СПИК). Посетитель мероприятия Феликс Зинатуллин написал об этом в социальной сети "ВКонтакте".
"Представитель Роскомнадзора во "ВКонтакте" со сцены СПИКа попросил у Колодина, представителя Pornhub во ВКонтакте, обещанный им премиум-аккаунт на Pornhub. В обмен обещал проконтролировать разблокировку у всех операторов инета )" – написал он на своей странице.
Позднее в комментариях он обратился к Дмитрию Колодину за более подробной информацией. "Вадим получит премиум, когда проснется офис в Канаде", – ответил ему представитель Pornhub. Сам Ампелонский подтвердил, что он действительно пошутил на конференции на эту тему, передает Lenta.ru.
.@roscomnadzor if we give you guys a Pornhub Premium account, will you un ban Pornhub in Russia?— Pornhub ARIA (@Pornhub) 14 сентября 2016 г.
Напомним, в 2015 году Крыловский районный суд Краснодарского постановил заблокировать доступ к PornHub. Через год Роскомнадзор внес ресурс в реестр запрещенных сайтов. В ответ сайт для взрослых создал официальный аккаунт в социальной сети "ВКонтакте".
sorry, we are not in the market and the demography is not a commodity.— Роскомнадзор (@roscomnadzor) 15 сентября 2016 г.
Pornhub пообещал всем "пострадавшим" от действий Роскомнадзора два месяца бесплатного премиум-аккаунта. В апреле 2017 года ограничения доступа к сайту были сняты.
@mrrborisova Уважаемая Лёля, в качестве альтернативы можно познакомиться с кем-нибудь в реальной жизни.— Роскомнадзор (@roscomnadzor) 8 сентября 2015 г.
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