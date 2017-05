Роскомнадзор требует премиум-подписку на порно

Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский публично напомнил об обещании, находясь на сцене Санкт-Петербургской интернет-конференции (СПИК). Посетитель мероприятия Феликс Зинатуллин написал об этом в социальной сети "ВКонтакте".

"Представитель Роскомнадзора во "ВКонтакте" со сцены СПИКа попросил у Колодина, представителя Pornhub во ВКонтакте, обещанный им премиум-аккаунт на Pornhub. В обмен обещал проконтролировать разблокировку у всех операторов инета )" – написал он на своей странице.

Позднее в комментариях он обратился к Дмитрию Колодину за более подробной информацией. "Вадим получит премиум, когда проснется офис в Канаде", – ответил ему представитель Pornhub. Сам Ампелонский подтвердил, что он действительно пошутил на конференции на эту тему, передает Lenta.ru.

. @roscomnadzor if we give you guys a Pornhub Premium account, will you un ban Pornhub in Russia?

Напомним, в 2015 году Крыловский районный суд Краснодарского постановил заблокировать доступ к PornHub. Через год Роскомнадзор внес ресурс в реестр запрещенных сайтов. В ответ сайт для взрослых создал официальный аккаунт в социальной сети "ВКонтакте".

