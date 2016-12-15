"Молодая гвардия" добилась блокировки опасного контента в Сети

Активисты "Молодой гвардии" добились в 2106 году блокировки 20 тысяч страниц в интернете, которые, по их мнению, распространяли противоправный контент: детскую порнографию и экстремистские материалы. Об этом сообщила руководитель проекта "МедиаГвардия" Анна Рогачева.

Участники проекта направляли ссылки на сомнительные материалы в Генпрокуратуру и Роскомнадзор, после чего ведомства после соответствующей проверки принимали решение о блокировке того или иного подозрительного сайта. Информацию о противоправном контенте "молодогвардейцы" собирали сами и с помощью граждан, которые обращались с жалобами. Как сообщила Анна Рогачева, за год поступило порядка 1500 сообщений об экстремистских материалах вербовщиков террористических организаций.

Об итогах деятельности молодежной организации в 2016 году речь шла на специальной пресс-конференции. В уходящем году "Молодой гвардии" исполнилось 11 лет. Председатель ее координационного совета Денис Давыдов напомнил о том, что в 2016 году МГЕР инициировала создание агентства студенческих коммуникаций "Кампус". Оно стало площадкой для общения и объединения студентов по всей стране.

В октябре 2016 года агентство инициировало проведение Форума студенческой молодежи "Российская студенческая неделя", который объединил более 11 тысяч студентов в 27 регионах страны.

По словам руководителя "Банка студенческих стажировок" Егора Литвиненко, для студенчества сейчас одна из самых главных проблем - трудоустройство и стажировки. Именно поэтому организация и содействие в проведении качественных стажировок стали отдельным направлением работы "Кампуса".

Литвиненко также объявил о создании ежегодного рейтинга профессий, который поможет абитуриентам с выбором будущей профессии и обеспечит его востребованность на рынке труда после окончания вуза.





Руководитель "СтудФонда" Анна Лапенко рассказала о том, что фонд оказывает юридическую, психологическую и социальную помощь студентам. В рамках работы "Сервиса взаимопомощи" организовывается сбор материальной помощи молодым людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Недавно фонд провел сбор гуманитарной помощи для студентов Сирии.

Руководитель Центра студенческой социологии Ирина Володченко отметила, что работа направления нацелена на изучение мнения студенчества по актуальным, общественно значимым темам и разработку прогноза развития студенчества. Dni.Ru писали, что в декабре было проведено исследование "Послание президента глазами студентов". Молодые люди назвали среди наиболее значимых тем, затронутых Владимиром Путиным, борьбу с терроризмом и коррупцией, поддержку научных разработок и здравоохранения.

Куратор региональной политики "Молодой Гвардии" Дмитрий Потапов напомнил о том, что МГЕР в преддверии проведения предварительного голосования партии "Единая Россия" инициировала создание проекта "Авангард-2016". Это конкурс для молодых людей, которые хотят принять участие в предварительном голосовании в качестве кандидатов или членов избирательных штабов.