Астероид оставил Земле два дня до катастрофы

Астероид 441987 (2010NY65) несется со скоростью более 46 тысяч километров в час. 24 июня небесное тело пересечет орбиту нашей планеты, оказавшись в угрожающей близости от Земли.

Диаметр несущегося к нам звездного гостя всего 300 метров. Но при скорости более 46 тысяч километров в час, с которой движется астероид, его столкновение с Землей будет поистине катастрофическим, сообщает NASA.

Объект, получивший название 441987 (2010NY65), был обнаружен астрономами еще семь лет назад, в 2010 году. С тех пор внимание ученых приковано к потенциально опасному астероиду.

"2010 NY65 был обнаружен 10 июля 2010 года земным космическим аппаратом с широкодиапазонным ИК-радаром (WISE). Этот астероид будет ежегодно приближаться к Земле в период с 2015 по 2022 год. Центр малых планет классифицировал 2010 NY65 как "потенциально опасный астероид", – сообщает NASA.

Если астероид окажется в зоне притяжения Земли и столкнется с нашей планетой, последствия могут оказаться ужасающими. В наиболее опасной близости к нашей планете небесное тело окажется 24 июня. По сообщениям специалистов, гравитационное поле Земли астероид покинет 26 июня и начнет удаляться от планеты, заходя на следующий круг. Очередной визит астероида ожидается примерно через год.