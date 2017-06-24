Ученые пообещали гибель Земли за три дня

Учены спрогнозировали очередной конец света. На этот раз исследователи пришли к выводу, что извержения на поверхности Солнца могут уничтожить человечество всего за три дня.

Исследователи британского университета Рединга обнаружили, что неоднократное увеличение солнечной активности уже сейчас негативно сказывается на здоровье населения Земли. В частности, у людей повышается риск возникновения онкологических заболеваний, передает Nature Reports.

Исследователи предупредили, что кратковременное повышение солнечной активности и "выбросы", которые случаются все чаще. Эффективной защиты, по словам ученых, от последствий солнечных извержений пока не существует.

На сегодняшний день некоторая часть людей находится в группе риска. По словам ученых, опасаться солнечной активности стоит пилотам и пассажирам самолетов, а также членам экипажа МКС.

Как писали Dni.Ru ранее, ученые из Колорадского университета создали подробную модель изменения условий жизни на Земле, учитывающую огромное количество самых разных факторов. Они пришли к пугающему выводу, что всего через полтора миллиарда лет на нашей планете будет невозможно жить.

Невозможной для жизни планету сделают не последствия деятельности людей и даже не космические катаклизмы с участием гигантских астероидов или планет-убийц, а естественная эволюция Солнца.