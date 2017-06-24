Ученые пообещали гибель Земли за три дня
Исследователи британского университета Рединга обнаружили, что неоднократное увеличение солнечной активности уже сейчас негативно сказывается на здоровье населения Земли. В частности, у людей повышается риск возникновения онкологических заболеваний, передает Nature Reports.
Исследователи предупредили, что кратковременное повышение солнечной активности и "выбросы", которые случаются все чаще. Эффективной защиты, по словам ученых, от последствий солнечных извержений пока не существует.
На сегодняшний день некоторая часть людей находится в группе риска. По словам ученых, опасаться солнечной активности стоит пилотам и пассажирам самолетов, а также членам экипажа МКС.
Как писали Dni.Ru ранее, ученые из Колорадского университета создали подробную модель изменения условий жизни на Земле, учитывающую огромное количество самых разных факторов. Они пришли к пугающему выводу, что всего через полтора миллиарда лет на нашей планете будет невозможно жить.
Невозможной для жизни планету сделают не последствия деятельности людей и даже не космические катаклизмы с участием гигантских астероидов или планет-убийц, а естественная эволюция Солнца.
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