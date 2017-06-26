В космосе найдены пригодные для жизни спутники

Пригодными к обитанию ученые назвали некоторые ближайшие экзопланеты, находящиеся в зоне обитания и предположительно имеющие собственные землеподобные каменистые спутники. Таких астрономы насчитали восемь.

Астрономы из Технологического университета Суинберна и австралийского Университета Южного Квинсленда предполагают, что как минимум восемь экзопланет имеют спутники, на которых может существовать жизнь. К тому же эти луны пригодны для изучения спектрографом ESPRESSO (Echelle SPectrograph for Rocky Exoplanet and Stable Spectroscopic Observations), пишет Lenta.ru.

Чтобы прийти к такому выводу, ученым потребовалось внимательно изучить каталог CELESTA (Catalog of Earth-like Exoplanet Survey Targets). В перечне экзопланет исследователи выделили несколько, которые потенциально могут обладать каменистыми землеподобными спутниками, при этом описывать вокруг своих светил круги в так называемой "зоне обитания".

Все отобранные планеты представляют собой газовые гиганты, как наши Сатурн или Юпитер. И, хотя наличие у них собственных спутников пока не доказано, потенциально вокруг этих небесных объектов могут вращаться спутники, как, например, 62 спутника вокруг Сатурна или 69 у Юпитера.

Одна из потенциально обитаемых систем находится в галактических масштабах совсем рядом: в 183 световых годах от Земли. Речь идет о светиле HD 43197, что в созвездии Большого Пса. Эта звезда похожа на Солнце, а вокруг нее вращается похожая на землю экзопланета HD 43197 b. По мнению ученых, если у этой планеты есть каменистые спутники, они вполне могут оказаться обитаемыми. Или, как минимум, пригодными для белковой жизни. Если, конечно, они и правда у планеты есть.

