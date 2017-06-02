К Земле мчится недавно открытая комета

Комета Джонсона пройдет в опасной близости к земле. Ее можно будет наблюдать даже в бинокль в созвездии Волопаса как звезду +7 величины.

Открытая в 2015 году и получившая имя впервые описавшего ее астронома Джеса Джонсона, небесная скиталица пронесется на расстоянии всего 0,8 астрономической единицы от Земли. Иными словами, комета окажется ближе к Земле, чем наше светило, сообщают в московском планетарии.

Расстояние в 122 миллиона километров, на котором комета окажется у Земли, по астрономическим меркам ничтожно. Но благодаря такой близости объект C/2015 V2, как официально называется комета Джонсона, можно будет наблюдать даже невооруженным глазом или в бинокль, который нужно будет направить в сторону созвездия Волопаса.

В момент близости к Солнцу объект будет даже ярче, чем мы привыкли видеть с Земли звезды Большой Медведицы, и затмит сиянием Нептун. В период с 4 по 12 июня хвостатая гостья будет видна лучше всего.

"В первой половине июня комета C/2015 V2 (Джонсона) будет видна в созвездии Волопас недалеко от Арктура в виде зеленоватой размытой звезды. В средних широтах Северного полушария в течение всей ночи комету можно наблюдать с помощью бинокля и любительских телескопов при ясной безоблачной погоде высоко над горизонтом в южной части неба" – уточняет пресс-служба планетария.