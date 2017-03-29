К Москве приближается огромная комета

Специалисты заявили, что к столице стремительно приближается огромная яркая комета Туттля-Джакобини-Кресака. Наиболее отчетливо жители столицы смогут ее увидеть 13 апреля.

Как рассказали в пресс-службе Московского планетария, в апреле комета приблизится к Земле на минимальное расстояние: 21 231 152 километра. Еще год назад она была в 30 раз дальше, передает "Российская газета".

Специалисты пояснили, что разглядеть это удивительное небесное тело в бинокль москвичи смогут уже ночью 30 марта при условии, что погода будет ясной. В этот день комета перейдет в созвездие Дракона, после чего ее блеск будет увеличиваться с каждым днем, сообщает "Вечерняя Москва".

Максимальной яркости небесное тело достигнет 13 апреля – именно тогда оно окажется на кратчайшем расстоянии от Солнца. Специалисты отмечают, что эта комета отличается необыкновенным блеском – например, в 1973 году люди смогли увидеть ее невооруженным глазом. Как отметили в планетарии, она расположится в околозенитной части неба.

Напомним, что в августе прошлого года жители Земли могли наблюдать необыкновенной красоты звездный дождь, называемый потоком Персеиды. Для того, чтобы насладиться этим зрелищем, никаких специальных приборов не требовалось. Наиболее отчетливо звездный дождь был виден вдали от хорошо освещенных городов.