Медведев предложил заменить российских футболистов роботами

Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал современное состояние отечественного футбола. Он предложил заменить игроков национальной сборной роботами.

Глава кабинета министров посетил казанский IT-лицей, в котором школьники продемонстрировали ему свои разработки, передает агентство "Интерфакс". В частности, они показали Дмитрию Медведеву роботов, которые способны выполнять различные программы. Некоторые из них могут танцевать, другие – преподавать математику, а третьи – передвигаться по полю и играть в футбол.

"В 2018 году пройдет Чемпионат мира по футболу в нашей стране. Мы желаем нашей сборной занять призовое место, а сами добились определенного результата", – заявили юные инженеры. "Футбол-роботом никто не управляет. Конструкции программы создаются заранее", – цитирует их телеканал "Звезда".

В ответ Дмитрий Медведев придумал, в какой сфере могли бы пригодиться разработки молодых ученых. "Я думаю, может вместо нашей сборной роботов поставить? Ими никто не управляет, они запрограммированы", – пошутил премьер.

Напомним, ранее американские ученые выяснили, что люди работают гораздо эффективнее, когда ими руководит не начальник, а робот. Они предложили испытуемым пройти исследование в несколько этапов – сначала они должны были выполнять поручения другого человека, затем – машины, а потом они делали все самостоятельно.

В результате выяснилось, что продуктивнее всего испытуемые работали на втором этапе исследования. Тем не менее, ученые считают, что делать какие-либо выводы из этого опыта сложно, так как роботы не руководили людьми, а всего лишь выполняли программу.