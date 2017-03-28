Девочка перепутала водонагреватель с роботом
Дочь автора видео Рейна приняла сломанный водонагреватель за робота. Судя по всему, девочку смутил установленный наверху вентилятор, похожий на глаза. Малышка попыталась поздороваться с "роботом", но тот не ответил. Тогда Рейна обняла бак водонагревателя и сказала: "Я люблю тебя, робот!".
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