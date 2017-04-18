Роботы оставляют продавцов без работы

В Японии решено внедрять автоматические магазины без продавцов. Причиной стала нехватка этих работников, чей труд в Стране восходящего солнца оценивается все дороже.

Правительство Японии намерено сотрудничать с пятью главными операторами сетей мини-супермаркетов. К 2025 году в стране запланировано внедрение системы автоматических магазинов без человеческой рабочей силы. Она будет основана на использовании в упаковке специальных чипов с информацией о товаре, передает ТАСС.

Весь процесс займет не более десяти секунд. Кассовый аппарат мгновенно сделает подсчет, а затем выдаст покупателю сдачу и чек. В свою очередь робот-продавец поможет уложить покупки в пакет.

Систему уже испытали в одном из магазинов, но для перехода на нее потребуется время. А пока предстоит уменьшить стоимость электронных бирок с информацией, чтобы не повышать цены на товары. Вероятно, для этого производители получат государственную поддержку.

Добавим, что роботы завоевывают самые разные сферы деятельности. Как писали Dni.Ru, на 2021 год в России намечен первый запуск нового космического корабля "Федерация", на борту которого не будет людей.

"Беспилотным он будет условно, так как планируется, и все решения уже приняты, первым пилотом будет робот FEDOR", – заявил генеральный конструктор "Роскосмоса" по пилотируемым космическим системам и комплексам Евгений Микрин.

Робот FEDOR, также известный как Федор, был создан инженерами НПО "Андроидная техника". "Федерация" – пилотируемый транспортный космический корабль нового поколения, который придет на смену "Союзу".