Столичные школьники мечтают об огромной зарплате
По данным социологического опроса московских старшеклассников, 66% респондентов не имеют никакого представления об уровне стартовой зарплаты после окончания вуза, передает газета "Известия". "Приблизительно знают" возможный заработок выпускников 25% школьников, уверены в своих представлениях 9% учащихся.
Немного более уверенно старшеклассники высказывали свои предположения насчет оплаты труда опытных специалистов. По данным социологов, более половины опрошенных не имеют об этом представления, однако примерно представляют зарплаты профессионалов 33% респондентов, а "точно знают" их 14% участников опроса.
Отметим, что относительно обеих перечисленных групп старшеклассники имеют завышенные карьерные ожидания. В частности, средняя зарплата выпускников вузов составляет, по мнению школьников, 82,8 тысячи рублей, а опытных специалистов – 172,5 тысячи рублей.
Директор столичного Центра образования Ефим Рачевский объяснил неосведомленность учащихся тем, что специалисты по профориентации не делают акцент на заработной плате в той или иной сфере. При этом он отметил, что уровень современных заработных плат в определенных областях ранее казался фантастикой.
"Если бы пять лет назад первокурсника педуниверситета спросили: "Согласен ли ты с утверждением, что средняя зарплата учителя в Москве будет зашкаливать за 75 тысяч?", он был бы, мягко говоря, очень удивлен", – подчеркнул эксперт.
Добавим, что школьники считают обязательным для открытия собственного дела деньги и связи – 66% и 31% опрошенных соответственно. Важность специального образования отметили 19% респондентов, а личные качества – 17%. При этом уникальную бизнес-идею сочли нужной лишь 8% старшеклассников.
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