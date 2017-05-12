Столичные школьники мечтают об огромной зарплате

Столичные школьники, как правило, плохо представляют специфику российской биржи труда. По их мнению, выпускники высших учебных заведений в начале карьеры могут в среднем рассчитывать на зарплату в 82,8 тысячи рублей, в то время как средний заработок по Москве – 69 тысяч рублей.

По данным социологического опроса московских старшеклассников, 66% респондентов не имеют никакого представления об уровне стартовой зарплаты после окончания вуза, передает газета "Известия". "Приблизительно знают" возможный заработок выпускников 25% школьников, уверены в своих представлениях 9% учащихся.

Немного более уверенно старшеклассники высказывали свои предположения насчет оплаты труда опытных специалистов. По данным социологов, более половины опрошенных не имеют об этом представления, однако примерно представляют зарплаты профессионалов 33% респондентов, а "точно знают" их 14% участников опроса.

Отметим, что относительно обеих перечисленных групп старшеклассники имеют завышенные карьерные ожидания. В частности, средняя зарплата выпускников вузов составляет, по мнению школьников, 82,8 тысячи рублей, а опытных специалистов – 172,5 тысячи рублей.

Директор столичного Центра образования Ефим Рачевский объяснил неосведомленность учащихся тем, что специалисты по профориентации не делают акцент на заработной плате в той или иной сфере. При этом он отметил, что уровень современных заработных плат в определенных областях ранее казался фантастикой.

"Если бы пять лет назад первокурсника педуниверситета спросили: "Согласен ли ты с утверждением, что средняя зарплата учителя в Москве будет зашкаливать за 75 тысяч?", он был бы, мягко говоря, очень удивлен", – подчеркнул эксперт.

Добавим, что школьники считают обязательным для открытия собственного дела деньги и связи – 66% и 31% опрошенных соответственно. Важность специального образования отметили 19% респондентов, а личные качества – 17%. При этом уникальную бизнес-идею сочли нужной лишь 8% старшеклассников.