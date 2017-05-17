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Гороскоп

Полезные советы для успешной сдачи ЕГЭ

Фото: кадр youtube.com
Для школьников-выпускников и их родителей настает сложный период проверки полученных знаний. Уже известно точное расписание этапов сдачи ЕГЭ – экзаменационные тесты пройдут по всей стране в период с 23 мая по 19 июня. Dni.Ru публикуют полезные советы, которые помогут успешно справиться с испытаниями.
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Дипломированный астролог Наталия Ольховская рассказала Dni.Ru, что в этом году дни сдачи теста приходится на период ретроградности Сатурна – планеты, радеющей за структурный подход, которая находится в знаке образования, прежде всего Высшего – Стрельце. Что предостерегает любителей "халявы" и обещает серьезные сложности тем, кто рассчитывает исключительно на удачу и свою счастливую Звезду.

В период ретроградности Сатурна, который ко всему прочему в стройном ряде планет септенера отвечает и за приемку результата, следует подготавливаться основательно в том числе с решением организационных вопросов из серии "в чем пойти", "какую ручку взять".

"Часто на ретроградном Сатурне исчезает ощущение незыблемости, фундаментальности, стабильности и ребенок может быть более подвержен страхам не пройти тесты, даже если он объективно готов к ним. Высок уровень появления предэкзаменационной апатии и потеря ориентира. Прошу родителей серьезно отнестись к состоянию ребенка и не усугублять нравоучениями и запугиванием вперемежку с зарисовками сомнительных перспектив будущего, если ему вдруг не удастся осилить итоговый тест", – предостерегает Наталия Ольховская.

23 мая (география, информатика). Как и положено старту экзаменационной сессии обещает быть нервозным с самого утра. Соберитесь с вечера, чтобы исключить метания по квартире в поисках "того самого предмета". При нарастании беспокойства остановитесь, продышитесь, постарайтесь отстраниться от решения многозадачных проблем, придерживайтесь плана, однозадачности. Случайно услышанная информация, или промелькнувшая вроде бы как ни с того ни с сего мысль, могут стать неожиданно полезными.

Фото: кадр youtube.com 

Перед выходом из дома не смотрите в зеркало. Прием успокоительных настоев можно рекомендовать еще с вечера. Утром достаточно перекусить белковой и желательно приправленной едой. Неудачным решением будет перебор с бижутерией и напротив, один крупный предмет металлического цвета может принести неожиданную удачу. Полезны камни – лиловый прозрачный аметист, изумруд, розовый и малиновый кварц.

31 мая (математика, базовый). Очень активный и боевой день, много агрессии и самоуверенности источаете как вы сами, так и окружающие. Неудивительно, что они могут сослужить плохую службу. Поэтому утром примите контрастный душ, закончив прохладным. Это несколько остудит пыл. Небольшая гимнастика, пробежка поможет снять напряжение и агрессию. Завтрак должен быть легким, горячий чай замените на прохладный морс, компот. Можно выпить молоко.

Не полагайтесь в этот день на свое мнение, вспомните, что вам говорил ранее учитель, когда будете решать задание. Будьте дружелюбны и внимательны к окружающим. Помогут аксессуары зеленого и синего цветов, камни дня – сапфир, коралл. Плохой приметой в этот день будет рвать книги, бумагу, письма.

2 июня (математика, профильный тест). В этот день не перегружайте желудок – возможны расстройства. Постарайтесь убрать все свои негативные мысли, даже если вас окружающие будут раздражать. Любая негативная мысль может привести к конфликту. Родители, не отвлекайте внимание ребенка на разные ненужные мелочи. Поддержите его, просто обнимите и скажите, что вы с ним.

Для школьников этот день полон иллюзий и заблуждений, сегодня как никогда полезна поговорка "семь раз отмерь, один-отрежь". Утром на завтрак лучше всего съесть яичницу, курицу, теплое питье – чай с медом и имбирем.

В этот день помогут аксессуары ярких цветов. Если нет возможности их надеть, то выбирайте белье ярких цветов. Постарайтесь избегать зеркал. Камни дня – черный жемчуг, александрит.

5 июня (обществознание). День заряжен кипящими эмоциями, характерны волнообразные перепады настроения и невероятное упрямство. Как никогда важны усидчивость и спокойствие. Не смотрите по сторонам, особенно в сторону друзей, это может помешать и навредить вам.

Перед написанием задания спокойно подышите и не торопясь приступайте. В этот день можно позволить себе плотный углеводный завтрак (макароны, каши), питье комнатной температуры (компот, минеральная вода без газа). Если вам встретится просящий милостыню, одарите его копеечкой. Выдержите гармонию в стиле одежды и цвете, соберите монохромный комплект. Камни дня – лазурит, желтый коралл, перламутр, розовый жемчуг.

7 июня (физика, литература). Энергия этого дня склоняет к самокопанию и неудовлетворению собой и своими прошлыми неудачами. И все это не находит выхода. В этот день ребенок требует большего внимания к себе. Родители, постарайтесь его настроить на победу и поддержать, обнимите, скажите пару слов напутствия перед дорогой. Упрощение часто выдает лучший результат. Учителя, сегодня ваша задача подсказать ребенку, что большее внимание он должен уделить тем заданиям, которые хорошо знает; подойдите к своим отстающим ученикам, обнимите их, поговорите, скажите им пару слов напутствия и пожелайте удачи.

В этот день утренняя разминка может быть следующей: нужно интенсивно подышать носом и животом, можно сделать три подхода по 5-10 раз. Завтрак должен быть теплым и согревающим – чай с медом, сахаром и имбирем, жаренные тосты, бекон, орехи. Верующие обратитесь с молитвой к Господу нашему, молитва сегодняшнего дня найдет адресата. Одевайтесь по погоде и немножечко теплее. Повезет владельцем гиацинта, не забудьте его надеть.

Фото: кадр youtube.com

9 июня (русский язык). Высока вероятность ошибок. Если ваш ребенок рассеян, то есть опасность, что он забудет дома необходимые вещи и по этой причине не будет допущен до экзамена. Поэтому с вечера проверьте все по списку, все ли документы на месте.

В этот день ошибки можно допустить в самых элементарных заданиях. Начните день с физических упражнений. Не навязывайте никому свое мнение и воздержитесь от однозначных силовых установок. Никаких ярких красок в одежде и аксессуарах. На завтрак лучше съесть макароны, каши, твердые сыры, чай с жаренными тостами, по – возможности исключить животную пищу (кроме рыбы) и грибы. Камни: турмалин, изумруд, жемчуг (кроме черного).

13 и 15 июня (иностранные языки, биология). Сосредоточится на выполнении задания помогут темные, классические цвета в одежде. Лечь спать перед экзаменом лучше пораньше. В эти дни лучше снизить поток поступающей и ненужной информации, и в первую очередь это касается популярных социальных сетей. Не доверяйте чужому мнению, лучше прислушайтесь к себе. Вас может посетить неожиданное озарение.

Держите наготове карандаш, чтобы успеть записать нужные мысли. Будьте избирательны и внимательны. На завтрак поешьте твердые сыры, освежающие напитки (возьмите воду с собой, пригодится освежится), чай с жареным тостом.

16 июня (иностранные языки). В этот день возрастает вероятность ошибок. В одежде выбирайте морские цвета. К еде предъявите завышенные требования. В первую очередь к вопросам срока годности. На завтрак рекомендуются орехи, мясо, либо жаренную рыбу, теплый чай с медом, имбирем, вареньем, жаренные тосты. В целом завтрак должен быть теплым и плотным. Напутствие близких, поддержка от учителя в этот день очень поможет. Не давайте обещаний, если не уверены в их исполнении. Камни – голубой агат, синий сапфир, янтарь.

19 июня (химия, история). В этот день важно оставаться чуть-чуть голодным. На завтрак показана молочная продукция, свежие фрукты или салат из свежих овощей. Питье – освежающие, прохладные напитки, прохладный компот из сухофруктов, минеральная вода. Утром поможет контрастный душ, по традиции заканчивающийся холодным. В аксессуарах и белье выбирайте цвета победителей – красный, оранжевый и пурпурный. В этот день можно одеться полегче. Носите тигровый глаз, кошачий глаз (зеленый), окаменелости.

17 мая 2017, 14:21

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