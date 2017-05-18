Россияне сметают с полок Nokia 3310

Ритейлеры и эксперты оценили успешность продаж обновленной версии культового кнопочного телефона Nokia 3310. Оказалось, что мобильное устройство пользуется у россиян необычайным спросом и его буквально сметают с полок.

По мнению специалистов, парадоксальный успех старой доброй кнопочной Nokia объясняется популярностью бренда и данной конкретной модели. Эксперты уверены, что большинство тех, кто раскупил первую партию мобильников – всего лишь ностальгирующие фанаты марки.

Вполне возможно, что вскоре ажиотаж вокруг телефона утихнет. "Новая Nokia 3310 мало чем отличается от других "звонилок", но стоит гораздо дороже конкурентов", – цитирует специалиста Lenta.ru.

Напомним, 16 мая стартовали продажи легендарной Nokia 3310. Стоимость устройства оценивается в 3990 рублей. По итогам продаж первой партии ритейлеры сообщили, что телефон пользуется бешеным успехом.

"По итогам первого дня продаж спрос на мобильный телефон ажиотажный, и мы испытываем определенный дефицит, который будет ликвидирован в ближайшее время", – цитирует представителя "Связного" Сергея Тихонова РИА Новости. В магазинах сети "Евросеть" также подтвердили необычайную популярность Nokia, отметив, что многие покупатели оставляли заказы на телефон заранее.

Напомним, финская компания HMD Global, владеющая правами на бренд Nokia, перевыпустила мобильный телефон 3310, прославленный за свои "неубиваемые" качества. Телефон представлен в четырех цветовых решениях – красном, желтом, синем и сером. Кроме того, в отличие от предыдущей версии, дисплей мобильника сделали цветным.