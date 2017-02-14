Nokia перевыпустит легендарную "неубиваемую" модель

Финская компания HMD Global, владеющая правами на бренд Nokia, собирается перевыпустить мобильный телефон 3310, прославленный за свои "неубиваемые" качества. Презентация легендарной модели пройдет в конце февраля – начале марта на выставке Mobile World Congress (MWC) 2017 в Барселоне.

Информацию о том, что Nokia сделает подарок поклонникам классического кнопочного телефона, вышедшего в 2000 году, обнародовал автор блогер Эван Бласс. Он заслуживает доверия за публикуемые им "утечки" в своем Twitter-блоге @evleaks.

По данным Бласса, обновленная Nokia 3310 будет стоить 59 евро. Спецификации устройства, а также его внешний вид не раскрываются. "Это новое воплощение достаточно конкурентно по цене, оно будет интересно тем, у кого есть ностальгия по классической модели. Его можно использовать в качестве второго телефона", – сообщает VentureBeat.

Отметим, аппарат Nokia 3310 считается одним из самых успешных в истории. Он разошелся общим тиражом в 126 миллионов штук. Его преимуществами являлись очень емкая батарея и крепкий корпус, который мог пережить падение с двухметровой высоты.

В начале января HMD представила в Китае Nokia 6 – первый смартфон под маркой Nokia за долгое время. Предполагается, что на выставке MWC компания дополнит эту модель Nokia 5 и Nokia 3 на Android 7.0 (Nougat). Nokia 3 будет стоить 149 евро, а Nokia 5 – 199 евро.

Напомним, в мае 2016 года сообщалось, что корпорация Microsoft намерена прекратить продажу сотовых телефонов Nokia. Предполагалось, что лицензию на финский бренд продадут крупному тайваньскому вендору Foxconn. При этом компания владеет правами до 2024 года.