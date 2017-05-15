Легендарную Nokia 3310 украсили золотом и сталью

За день до премьеры новой Nokia 3310 люксовый бренд Caviar представил эксклюзивный дизайн модели этого телефона 2000 года. Корпус легендарного мобильника украшен золотым узором.

Разрабатывая эксклюзивный дизайн, бренд Caviar основывался на брутальном, уверенном и увесистом характере модели, завоевавшей любовь и уважение во всем мире. Корпус телефона выполнен из закаленного серо-белого титана.

Чтобы подчеркнуть неубиваемую прочность устройства, его выносливость, харизму, стойкость и силу, дизайнеры покрыли корпус гравировкой милитари-узора "дамасская сталь". Телефон можно приобрести в двух вариантах декора – Titano и Atlante Russia.

Первый воспевает прочность и надежность устройства, поэтому он облачен в титановый "костюм", Второй вариант посвящен России, а потому корпус мобильного устройства украшен золотым объемным гербом – символом нашей страны и цитатой из государственного гимна.

"Кнопочные телефоны Nokia – это не просто тренд, это осознанный выбор вполне конкретных людей, которым не нужна бесконечная гонка технологий, им нужен удобный и надежный мужской телефон, по которому можно звонить, а не фотографировать еду" – заявили представители бренда.

Стоимость дизайнерской модели устройства в титановом корпусе обойдется в 119 тысяч рублей. Стоимость телефона, украшенного Гербом России, начинается от 139 тысяч рублей. Старт продаж устройств – 5 июня.