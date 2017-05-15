Легендарную Nokia 3310 украсили золотом и сталью
Разрабатывая эксклюзивный дизайн, бренд Caviar основывался на брутальном, уверенном и увесистом характере модели, завоевавшей любовь и уважение во всем мире. Корпус телефона выполнен из закаленного серо-белого титана.
Чтобы подчеркнуть неубиваемую прочность устройства, его выносливость, харизму, стойкость и силу, дизайнеры покрыли корпус гравировкой милитари-узора "дамасская сталь". Телефон можно приобрести в двух вариантах декора – Titano и Atlante Russia.
Первый воспевает прочность и надежность устройства, поэтому он облачен в титановый "костюм", Второй вариант посвящен России, а потому корпус мобильного устройства украшен золотым объемным гербом – символом нашей страны и цитатой из государственного гимна.
"Кнопочные телефоны Nokia – это не просто тренд, это осознанный выбор вполне конкретных людей, которым не нужна бесконечная гонка технологий, им нужен удобный и надежный мужской телефон, по которому можно звонить, а не фотографировать еду" – заявили представители бренда.
Стоимость дизайнерской модели устройства в титановом корпусе обойдется в 119 тысяч рублей. Стоимость телефона, украшенного Гербом России, начинается от 139 тысяч рублей. Старт продаж устройств – 5 июня.
Экс-возлюбленная хоккеиста рассказала о подвижках в их отношениях
Романа Третьякова поразила алчность подруги
Один из самых востребованных и высокооплачиваемых артистов нашел достойную пару
Женщина работала в ведомстве с 2002 по 2005 годы