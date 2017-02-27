Долгожданная модель Nokia 3310 разочаровала россиян
Вероятно, финская компания HMD Global, которая выпускает телефоны под брендом Nokia рассчитывала сыграть на ностальгических чувствах потребителей, выпустив популярную некогда модель мобильного устройства с более усовершенствованными функциями. Так, новая версия сотового сохранила узнаваемость прежнего дизайна, но стала более тонкой и легкой.
У телефона появился цветной дисплей диагональю 2,4 дюйма с разрешением 320х240 пикселей, и двухмегапиксельная камера, передает Lenta.ru. По сравнению со своим предшественником, телефон работает значительно дольше. Он может выдержать 22 часа разговоров на одном заряде и около месяца может находиться в режиме ожидания.
Как особенно подчеркнули производители, на новом устройстве предустановлена игра "Змейка", а также фирменные рингтоны Nokia. При этом, цена кнопочного телефона достаточно высока и составляет 49 евро.
После презентации разочарованные пользователи соцсетей обрушились на новинку с критикой. Так, многие блогеры не понимают, для чего за такие деньги покупать телефон, в котором, по сути, ничего существенно не изменилось.
Возвращения легенды не случилось, за €49 предлагают обмылок какой-то стремный. pic.twitter.com/O9wEDkLGKk— Wylsacom (@wylsacom) 26 февраля 2017 г.
Ну и гадость новая #Nokia3310 pic.twitter.com/fPM0WkUsWp— Дима Полянин (@guwa106) 27 февраля 2017 г.
Скажите, зачем вам новая Nokia 3310? У вас старая сломалась?— Винзард (@winzard) 26 февраля 2017 г.
Напомним, презентация Nokia 3310 была одним из самых ожидаемых событий на рынке мобильных устройств. Предыдущая версия данного устройства была выпущена в 2000 году и стала одной из самых популярных моделей. Кнопочный телефон считался "неубиваемым", благодаря чему даже стал героем многочисленных интернет-мемов.
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