Создан первый женский патриотический iPhone 7

Накануне Международного женского дня бренд люксовых смартфонов Caviar представил первый в истории женский патриотический iPhone 7 Atlante Russia Bianco. Стоимость телефона – 179 тысяч рублей.

В линейке смартфонов Caviar еще нет такого, который бы отвечал требованиям женщины. Руководство компании решило устранить этот пробел.

"Специально для патриоток России Caviar переосмыслили классический дизайн модели Atlante Russia и воплотили его в сочетании белоснежной кожи анаконды и желтого золота", – рассказала Dni.Ru пресс-секретарь Caviar Анна Лобова. Она отметила, что золото 999-й пробы нанесено методом двойного покрытия Double Electroplated. Эту технологию Caviar стала использовать с 2017 года.

Золотом покрыт объемный герб России, изысканная рамка по периметру корпуса и табличка, на которую нанесена надпись, разработанная специально для женской модели Atlante Russia Bianco: "Любовь начинается с России". Стоимость устройства с объемом памяти в 32 гигабайта – 179 тысяч рублей.

Представители бренда признались, что на создание новой модели их вдохновила экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская. "В чьих руках мы представляли этот телефон, создавая его? Мы думали о Наталье Поклонской. Ее красота и женственность вкупе с самоотверженностью, профессионализмом и человеческим достоинством вдохновляли нас. Мы считаем, что этот телефон очень подошел бы ей", – заявили представители Caviar.