В России резко рухнули цены на iPhone 7

Впервые в России флагманский смартфон iPhone 7 подешевел до психологической отметки. В рознице его цена опустилась до 40 тысяч рублей.

Ранее стоимость гаджета у всех продавцов держалась выше этой отметки. По оценкам отечественного рынка смартфонов, на старте продаж аппарат продавался по цене 56990 рублей.

Позднее iPhone 7 подешевел до 50 тысяч рублей, а сейчас гаджет можно найти еще на десять тысяч дешевле, передает Hi-tech Mail.ru. Речь идет о базовой модификации с 32 гигабайтами постоянной памяти.

Ряд магазинов, продающих смартфон по самой низкой цене, заявляют о наличии сертификации РСТ/EAC. Однако эксперты советуют покупателям проверять сертификаты перед приобретением, чтобы не лишиться официальной гарантии.

Существует мнение, что у компании Apple есть так называемая мировая гарантия, которая будет распространяться на аппарат вне зависимости от того, где он был приобретен. Специалисты все же рекомендуют покупать iPhone именно в той стране, в которой вы проживаете. Ведь одна и та же модель устройства может иметь разную сборку, чем и определяется обслуживание в том или ином регионе мира.

Напомним, что в этом месяце компания Samsung официально снизила цены на свои продукты в России. Одной из причин может быть укрепление национальной валюты.

Как писали Dni.ru, накануне 23 февраля бренд люксовых смартфонов Caviar презентовал модель iPhone 7, посвященную российским кибервойскам. Ведь за неполных три года существования войска информационных операций России стали, по оценкам зарубежных экспертов, одной из самых влиятельных силовых структур страны.

Смартфон изготовлен из двух видов титана и дополнен золотыми и эмалированными элементами. Его стоимость составляет 184 тысячи рублей при объеме памяти устройства в 32 гигабайта.