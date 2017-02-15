Дизайнеры создали золотой iPhone Макарова

Накануне Дня Защитника Отечества известный бренд люксовых смартфонов Caviar представил эксклюзивный комплект, состоящий из смартфона iPhone и пистолета Макарова. Оружие и телефон выполнены в едином стиле и декорированы множеством различных материалов.

В основе дизайна нового телефона Caviar Forza Makarov – художественная интерпретация конфигурации рукояти пистолета, созданного Н.Ф. Макаровым в 1948 году. Для декорирования смартфона были использованы титан, золотое покрытие Gold Filled, композитный мрамор, гравировки и объемные скульптурные элементы.



Роскошный золотой телефон комплектуется необычным кожаным чехлом, выполненным в виде кобуры. Кроме того, бренд выпустил и эксклюзивную модель пистолета Макарова. Рукоять оружия украшена композитным мрамором, а ствол покрыт 18-ти каратным золотом и гравировкой узоров, нанесенной на каждый экземпляр вручную.

На пистолете так же выгравирована цитата высказывания Владимира Путина: "Военная служба всегда была опорой Российского государства". Стоимость коллекционного пистолета – составляет 124 тысячи рублей

А а эксклюзивный iPhone можно приобрести по цене от 214 тысяч рублей за модель с объемом памяти в 32 Гб. Кожаный чехол-кобура обойдется в 29 тысяч рублей. Все эти товары можно приобрести в бутике бренда.





"Пистолет Макарова – это символ мужества и силы, узнаваемый во всем мире, мы воздали ему дань уважения новым дизайном смартфона, одновременно посвятив его мужчинам, защитникам и борцам" – рассказали о новинке представители компании.