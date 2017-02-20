Новый iPhone 7 посвятили кибервойскам России
Российские кибервойска вошли в список пяти сильнейших в мире, наряду с американскими, английскими, китайскими и южно-корейскими. Новая модель в коллекции смартфонов Forza, посвященной различным силовым структурам России, посвящена представителям этого грозного и, вместе с тем, самого загадочного военного подразделения.
Действиям российских кибер-воинов часто приписываются вмешательства и влияния на различные международные процессы, отметили в Caviar. "Несмотря на то, что эти прецеденты остаются не доказанными, возможности и профессионализм российских специалистов внушают страх. Поэтому без телефона, адресованного бойцам кибер-пространства коллекция "Сила" была бы неполной", – подчеркнули представители бренда.
Основой для дизайна смартфона стала классическая для коллекции Forza конфигурация, делящая телефон на две части геометричным росчерком золотого шеврона. В верхней части корпуса – титановое полотно, покрытое гравировками в виде кодов двоичной системы шифрования и нанесенное вручную.
Официальная эмблема кибервойск еще не стала достоянием широкой общественности. В настоящее время она представляет собой изображение герба Вооруженных Сил России. Caviar решил предложить свой вариант этой эмблемы, воплотив его на корпусе iPhone 7.
В центре корпуса расположена
покрытая золотом объемная эмблема Вооруженных сил России. Под ней изображен триколор Российской Федерации, выполненный в виде процессора.
В нижней части корпуса смартфона находится маска Гая Фокса, известная как маска Анонимуса. Во всем мире этот знак стал символом не только анонимности в Сети, но и борьбы с преступностью, коррупцией, алчностью и несправедливостью.
Смартфон изготовлен из двух видов титана и дополнен золотыми и эмалированными элементами. Его стоимость составляет 184 тысячи рублей при объеме памяти устройства в 32 Гб.
Сообщалось, что в честь 99-го празднования Дня ФСБ Caviar создали 99 iPhone 7 из пуленепробиваемого титана с золотой эмблемой ведомства. Как писали Dni.Ru, стоимость смартфона из лимитированной серии составляет 207 тысяч рублей. Модель в полностью титановом исполнении стоит 197 тысяч рублей. Одним из первых владельцев смартфона серии Forza стал народный артист России Олег Газманов.
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