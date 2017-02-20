Новый iPhone 7 посвятили кибервойскам России

Войска информационных операций России за неполных три года существования стали, по оценкам зарубежных экспертов, одной из самых влиятельных силовых структур страны. Накануне 23 февраля бренд люксовых смартфонов Caviar презентовал модель iPhone 7, посвященную российским кибервойскам.

Российские кибервойска вошли в список пяти сильнейших в мире, наряду с американскими, английскими, китайскими и южно-корейскими. Новая модель в коллекции смартфонов Forza, посвященной различным силовым структурам России, посвящена представителям этого грозного и, вместе с тем, самого загадочного военного подразделения.

Действиям российских кибер-воинов часто приписываются вмешательства и влияния на различные международные процессы, отметили в Caviar. "Несмотря на то, что эти прецеденты остаются не доказанными, возможности и профессионализм российских специалистов внушают страх. Поэтому без телефона, адресованного бойцам кибер-пространства коллекция "Сила" была бы неполной", – подчеркнули представители бренда.

Основой для дизайна смартфона стала классическая для коллекции Forza конфигурация, делящая телефон на две части геометричным росчерком золотого шеврона. В верхней части корпуса – титановое полотно, покрытое гравировками в виде кодов двоичной системы шифрования и нанесенное вручную.

Официальная эмблема кибервойск еще не стала достоянием широкой общественности. В настоящее время она представляет собой изображение герба Вооруженных Сил России. Caviar решил предложить свой вариант этой эмблемы, воплотив его на корпусе iPhone 7.



В центре корпуса расположена покрытая золотом объемная эмблема Вооруженных сил России. Под ней изображен триколор Российской Федерации, выполненный в виде процессора.



В нижней части корпуса смартфона находится маска Гая Фокса, известная как маска Анонимуса. Во всем мире этот знак стал символом не только анонимности в Сети, но и борьбы с преступностью, коррупцией, алчностью и несправедливостью.

Смартфон изготовлен из двух видов титана и дополнен золотыми и эмалированными элементами. Его стоимость составляет 184 тысячи рублей при объеме памяти устройства в 32 Гб.

Сообщалось, что в честь 99-го празднования Дня ФСБ Caviar создали 99 iPhone 7 из пуленепробиваемого титана с золотой эмблемой ведомства. Как писали Dni.Ru, стоимость смартфона из лимитированной серии составляет 207 тысяч рублей. Модель в полностью титановом исполнении стоит 197 тысяч рублей. Одним из первых владельцев смартфона серии Forza стал народный артист России Олег Газманов.