Россиян лишат анонимности в Сети

Россияне больше не смогут приобрести безымянную сим-карту или анонимно пользоваться мессенджером в своем смартфоне. Соответствующий законопроект подготовили Роскомнадзор и Медиакоммуникационный союз.

Поправки будут внесены в законы "Об информации" и "О связи", а также в Кодекс об административных правонарушениях, пишет газета "Известия". В пояснительной записке к документу сообщается, что операторы часто нарушают закон и распространяют сим-карты анонимно.

Формально они заключают договор с индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, а на деле не имеют представления о том, кто пользуется продуктом. Именно так "симки" продают в подземных переходах, торговых центрах и возле метро.

Новый законопроект обяжет владельцев сим-карт идентифицироваться в Сети – через сайт госуслуг, с помощью электронной подписи или в личном кабинете оператора связи. Тех, кто анонимно распространяет "симки", будут наказывать штрафом в размере от десяти до 300 тысяч рублей.

Денежное взыскание грозит и корпоративным клиентам, которые не будут вовремя предоставлять данные об абонентах. Нелегальных продавцов также ждет наказание.

Кроме того, под контролем окажутся пользователи мобильных мессенджеров. Владельцу приложения придется зарегистрироваться в Роскомнадзоре в течение пяти дней после получения уведомления. Так ведомство планирует бороться с рассылкой спама и запрещенной к распространению информации.