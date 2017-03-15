Скоро "умрут" 200 тысяч мобильных приложений

Почти 200 тысяч приложений перестанут работать после выхода iOS 11. Об этом заявили аналитики компании Sensor Tower.

Произойдет это из-за отказа компании от поддержки 32-битных программ. В Apple давно убеждали разработчиков оптимизировать свои программы под 64-битные процессоры.

Использовать их компания начала в 2013 году, после выхода iPhone 5s, сообщает Mashable. Затем корпорация потребовала от студий выпускать приложения именно под новое "железо". Например, в бета-версиях iOS 10 появилось предупреждение, что программы со старой архитектурой в будущем поддерживаться не будут.

Однако сейчас множество приложений еще не готовы к обновлению. Их насчитывается более 187 тысяч (около 8%). Так что выход iOS 11 станет для них "убийцей". В компании полностью прекратят поддержку "устаревших" программ.

По словам представителей Apple, такие приложения замедляют работу системы. Предполагается, что iOS 11 будет анонсирована на конференции WWDC 2017, которая пройдет с 5 по 9 июня в Сан-Хосе (Калифорния). Не исключено, что на презентации также представят новые версии macOS, watchOS и tvOS.

Как писали Dni.ru, стало известно, каким будет долгожданный iPhone 8 компании Apple. Планируется, что новый смартфон выйдет в трех конфигурациях. По информации западных аналитиков, планируется выпустить две модели с LCD-дисплеями и одну с 5,8-дюймовым OLED-экраном.