Раскрыт новый способ кражи денег с пластиковых карт

Специалист в области информационной безопасности и защиты информации Брайан Кребс рассказал о новой форме специального устройства – скиммера, с помощью которого можно украсть деньги с пластиковых карт. Приспособление устанавливается поверх банковских терминалов в различных точках продаж.

Новый скиммер имитирует переднюю панель распространенной модели банковского терминала Igenico, сообщает TechCrunch. Опознать его неопытному владельцу пластиковой карты достаточно сложно – накладка лишь немного отличается от оригинала размером граней.

Примечательно, что за основу скиммера преступники взяли офисный телефон Samsung, в который они дополнительно встроили рабочую клавиатуру. С помощью такого устройства мошенники могут считать пароли от используемых банковских карт и данные с NFC-чипов при бесконтактной оплате.

Для передачи полученной информации используется встроенный модуль связи Bluetooth. Предполагается, что принимающий пароли гаджет (а следовательно, и сам мошенник. – Прим. ред.) должен находиться в радиусе 30 метров от терминала.

As usual Mr. Krebs has some great images of a credit card skimmer found in the wild. This model uses Samsung... https://t.co/GQAigl6Ak4 — Goviral Indonesia (@govirality) 2 марта 2017 г.

Впервые с новым видом скиммера случайно столкнулись сотрудники одного из супермаркетов. Работник магазина заметил неисправность в банковском терминале и решил его починить. Во время ремонта он обнаружил накладную панель, установленную поверх оригинального устройства.

Эксперты отмечают, что воровство самой банковской карты уже выходит из моды. На установку скиммера уходит всего несколько секунд, и мошенник подвергает себя гораздо меньшему риску.

В 2015 году сотрудники Сбербанка отметили сокращение случаев скимминга в связи с введением закона об уголовной ответственности за подобные правонарушения – теперь мошенникам грозит лишение свободы на срок до шести лет. "Мы можем говорить о том, что скимминг существует уже в не таких масштабах, как раньше, и принятые нами меры были эффективны", – заявил тогда зампредправления Станислав Кузнецов.