Раскрыт новый способ кражи денег с пластиковых карт

Новый скиммер имитирует переднюю панель распространенной модели банковского терминала Igenico, сообщает TechCrunch. Опознать его неопытному владельцу пластиковой карты достаточно сложно – накладка лишь немного отличается от оригинала размером граней.

Примечательно, что за основу скиммера преступники взяли офисный телефон Samsung, в который они дополнительно встроили рабочую клавиатуру. С помощью такого устройства мошенники могут считать пароли от используемых банковских карт и данные с NFC-чипов при бесконтактной оплате.

Для передачи полученной информации используется встроенный модуль связи Bluetooth. Предполагается, что принимающий пароли гаджет (а следовательно, и сам мошенник. – Прим. ред.) должен находиться в радиусе 30 метров от терминала.

As usual Mr. Krebs has some great images of a credit card skimmer found in the wild. This model uses Samsung... https://t.co/GQAigl6Ak4