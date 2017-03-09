Кроссовки научат шпионить за своим владельцем

Умные кроссовки Xiaomi 90 Minutes Ultra Smart смогут следить за своим владельцем во время тренировок. В продажу они поступят 15 апреля.

Обувь нового поколения представили компания Xiaomi и подразделение Mijia. Кроссовки предлагаются по цене около 43 долларов.

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Эта умная обувь предназначена для профессиональных спортсменов. Кроссовки оснащены крохотным модулем Intel Curie, позволяющим считывать важную информацию во время тренировок.

Их владелец будет точно знать, какое расстояние, за какой промежуток времени и с какой скоростью он преодолел. Более того, умные кроссовки "запишут", сколько калорий при этом было потрачено, сообщает сайт Gizmochina.

Intel Curie позволяет определять несколько видов физической активности, включая ходьбу, бег, прыжки и так далее. При этом заряжать кроссовки необходимо раз в два месяца при обычном режиме использования.



Обувь разработана в Шанхае (Китай). Кроссовки Xiaomi 90 Minutes Ultra Smart представлены черно-синим, черно-серым и черно-розовым вариантами дизайна. Есть и специальная модель из светящегося материала, который делает бегуна видимым для автомобилиста и других участников дорожного движения в ночное время. Умные кроссовки обладают воздушной подушкой и антибактериальной съемной стелькой.