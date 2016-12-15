В честь Путина выпустили iPhone с бриллиантами

Caviar выпустил люксовый iPhone 7 с 46 бриллиантами и рубином в честь четвертого признания президента России Владимира Путина самым влиятельным человеком в мире. Этот шедевр носит имя Supremo Putin Quattro Volte.

В переводе с итальянского название самой дорогой и оригинальной из ныне существующих модификаций iPhone 7 звучит как "Великий Путин в четвертый раз". Этот смартфон с портретом президента создан по случаю четвертого подряд признания его самым влиятельным человеком в мире по версии журнала Forbes.

На работу над первым экземпляром ушло 17 дней, этому предшествовал еще месяц разработки дизайна. Компания сделала это заранее, рассчитывая на то, что Путин вновь станет первым, и не ошиблась в своих прогнозах.

Новая модель выполнена в уникальной технике, объединяющей объемные барельефы и гравировку по металлу в единую композицию. Телефон инкрустирован бриллиантами, которые украшают изображение Собора Василия Блаженного и Спасскую башню Кремля, так же, драгоценные камни отделяют панно с изображением от строк гимна России и разделяют между собой имя, фамилию и отчество Президента.

Всего для украшения композиции использовано 46 бриллиантов. Спасская Башня Кремля на смартфоне увенчана звездой с рубином. Центральным элементом в дизайне телефона является скульптурный барельеф Путина. Все работы по декору устройства выполнены вручную.

Стоимость iPhone 7 Supremo Putin Quattro Volte составляет 297 тысяч рублей при объеме памяти в 32 Гб. Модель выпущена лимитированным тиражом из 44 экземпляров. Представители бренда планируют доставить телефон в администрацию президента и передать его главе государства.