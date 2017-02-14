В России назвали самые качественные смартфоны
Все представленные товары прошли одинаковые испытания в одних и тех же лабораторных условиях, а потому могут объективно сравниваться между собой, сообщили в Роскачестве. При этом во внимание принимались самые разнообразные параметры – от эргономики и емкости аккумулятора, до качества фотокамеры. Общая оценка формировалась из совокупности баллов, полученных при изучении около 250 параметров.
В итоге наибольшее количество баллов получили смартфоны Samsung. В рейтинге Роскачества мобильные устройства этой компании заняли первые семь строчек. Примечательно, что российский YotaPhone 2 по некоторым параметрам опередил ряд моделей ведущих мировых производителей, таких как Samsung Galaxy, Microsoft Lumia и Sony Xperia.
В остальном на верхних строчках сводного рейтинга представлены почти все те модели, которые лидировали в 2016-м. При этом в топ смартфонов вошел iPhone 7. Список лучших дополняют флагманские модели от крупных азиатских компаний – LG, Sony, HTC.
Сообщалось, что iPhone 7 за последние три месяца заметно подешевел. Как писали Dni.Ru, за этот период цены на смартфон упали на 17%. Так, еще недавно iPhone 7 с 32 гигабайтами встроенной памяти можно было купить в розницу за 50 тысяч 150 рублей. В московских магазинах выстраивались огромные очереди желающих стать обладателями долгожданной новинки.
Однако уже в 2017 году смартфон продается по цене от 41 тысяч 500 рублей. Примечательно, что за эту сумму магазины предлагают официальные модели iPhone 7, а не их поддельные копии.
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