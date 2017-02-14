В России назвали самые качественные смартфоны

Российская система качества провела исследование двух сотен смартфонов, представленных на отечественном рынке. Специалисты организации изучили различные параметры мобильных устройств, чтобы помочь потребителю сделать свой выбор.

Все представленные товары прошли одинаковые испытания в одних и тех же лабораторных условиях, а потому могут объективно сравниваться между собой, сообщили в Роскачестве. При этом во внимание принимались самые разнообразные параметры – от эргономики и емкости аккумулятора, до качества фотокамеры. Общая оценка формировалась из совокупности баллов, полученных при изучении около 250 параметров.



В итоге наибольшее количество баллов получили смартфоны Samsung. В рейтинге Роскачества мобильные устройства этой компании заняли первые семь строчек. Примечательно, что российский YotaPhone 2 по некоторым параметрам опередил ряд моделей ведущих мировых производителей, таких как Samsung Galaxy, Microsoft Lumia и Sony Xperia.

В остальном на верхних строчках сводного рейтинга представлены почти все те модели, которые лидировали в 2016-м. При этом в топ смартфонов вошел iPhone 7. Список лучших дополняют флагманские модели от крупных азиатских компаний – LG, Sony, HTC.

Сообщалось, что iPhone 7 за последние три месяца заметно подешевел. Как писали Dni.Ru, за этот период цены на смартфон упали на 17%. Так, еще недавно iPhone 7 с 32 гигабайтами встроенной памяти можно было купить в розницу за 50 тысяч 150 рублей. В московских магазинах выстраивались огромные очереди желающих стать обладателями долгожданной новинки.

Однако уже в 2017 году смартфон продается по цене от 41 тысяч 500 рублей. Примечательно, что за эту сумму магазины предлагают официальные модели iPhone 7, а не их поддельные копии.