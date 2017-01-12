Похоронное приложение Umer насмешило россиян

Глава сервиса "Яндекс.Погода" Дмитрий Геранин буквально ошарашил интернет-пользователей, сообщив о запуске приложения для организации похорон Umer. К нестандартной бизнес-идее блогеры отнеслись с юмором.

"Кажется, что мы автоматизировали уже все, кроме смерти. Хочу это исправить. На праздниках докрутил лендинг. Воспользуетесь?" – написал на своей странице в Facebook Геранин, представив новое приложение. Как пояснил автор инновации, программа помогает организовать похороны близких – подсчитывает примерную стоимость услуги, указывает все необходимые для процедуры документы и "хорошие варианты" захоронения или кремации.

Часть пользователей отметила, что идея интересная и имеет право на существование, так как люди действительно все чаще предпочитают пользоваться услугами мобильных приложений. Однако большинство блогеров просто посмеялись над программой Umer.

Так, многие заметили, что название приложения и перечисленные услуги сами по себе комичны. Особенно позабавила блогеров функция подсчета стоимости похорон, звучащая как "Умер на 115 тысяч рублей". Другие подписчики отметили похожесть названия программы на популярную службу вызова такси Uber и стали шутить на тему того, что их легко перепутать.

Пользователи также язвительно подчеркнули циничный характер Umer, предложив авторам сделать автоматическую рассылку и смс-напоминания о дате похорон, расположении могилы и астрологическом прогнозе смертности. Другие блогеры отметили, что с удовольствием будут отправлять смету о ритуальных услугах на почту недоброжелателям.